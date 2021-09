Nicușor Dan despre creșterea prețului la gigacaloriei: Avem posibilitatea să subvenționăm creșterea, dar să vedem dacă ne dă voie contractul cu Comisia Europeană

Prețul gigacaloriei ar putea crește cu circa 20% în această iarnă, în contextul majorării prețului la gaze, potrivit datelor de acum, a declarat primarul Nicușor Dan în interviul acordat HotNews.ro. Municipalitatea are posibilitatea de a subvenționa această creștere, însă depinde de condițiile din contractul semnat de municipalitate cu Comisia Europeană pentru reabilitarea a 210 km de rețea din bani europeni, și care nu ar permite subvenționarea la infinit, a spus primarul general.





”Este o discuție complicată. Până în acest moment s-a încheiat discuția între Romgaz și ELCEN. Există un preț cu care ELCEN achiziționează. După aceea ELCEN va propune către ANRE un tarif. ANRE va trebui să-l aprobe. O să vedem dacă Guvernul va interveni pe preț, fie pe gaz, fie pe o subvenționare generală la nivel de gigacalorie. După ce vom avea toate aceste informații, decizia ve veni la CGMB. Acum subvenționăm 2/3 din prețul gigacaloriei, mai avem și contractul cu CE pentru realizarea a 210 km de rețea care ne limitează posibilitatea de a subvenționa la infinit prețul gigacaloriei, deci este o situație complicată, vom lua o decizie la finalul lunii octombrie.





Din datele de acum va fi o creștere a prețului la gigacalorie cu circa 20%, date la ochi. O să vedem în ce măsură Guvernul vrea să facă o subvenționare și în funcție de asta nu este o imposibilitate financiară a municipalității de a ridica subvenția, numai că trebuie să ne uităm dacă ne mai permite contractul cu CE să mai creștem subvenția”, a explicat Nicușor Dan.







Acesta a declarat că în această vară s-au modernizat 15 km de rețea primară.







”Aproximativ 15 km de rețea au fost schimbați în această vară. Sunt cam 8 km pe care i-a făcut Energetica pe zona Ferentari, s-a terminat lucrarea de la Bobocica, începută acum 2 ani, și pe acordul cadru de intervenții de la Termoenergetica s-au făcut restul de km până la 15. Aș fi vrut să fie mai mulți km, dar ar fi trebuit să preluăm contracte în desfășurare de la fosta administrație, nu să facem noi licitația. Mi-as fi dorit mai mult, dar asta e ce s-a putut face. La iarnă va fi puțin mai bine ca iarna trecută. Ceea ce înseamnă că, știm cum a fost iarna trecută și acum două ierni, mi-am dori mai mult pentru bucureșteni, dar asta este ce s-a putut face în acest an”, a spus Nicușor Dan.







Primarul spune că vara viitoare mai fi mai bine deoarece s-a finalizat licitația pentru reabilitarea a 40 km și probabil se va finaliza și cea pentru modernizarea a 210 km de rețea primară pe bani europeni.







”Pe zona aceasta de termoficare am semnat acordul de finanțare cu Comisia pentru 210 km de rețea. Acum nu am pornit licitația fiindcă am vrut să facem un test pe licitația aceasta pentru 40 km de rețea, care se va termina în câteva zile, se vor atribui aceste loturi, și pentru că a fost ca în orice licitație foarte tehnică, într-un oraș în care nu ai hărți pe unde trec rețelele, vrem să vedem exact ce putem îmbunătăți ce am făcut pe această licitație, înainte să o lansăm pe cea pentru 210 km. Dar cel mai probabil în perioada anului următor o să fie gata și aceasta și o să înceapă lucrările. Este o discuție a specialiștilor câți km de rețea putem moderniza pe an. La sfârșitul anului trecut am reușit să stabilizăm situația financiară a datoriilor pe care le avea Primăria către Termenergetica și aceasta către Elcen. Vom fi într-o situație financiară corectă la acest final de an. Cu sprijinul Guvernului sper să putem prelua ELCEN până la finalul anului”, a explicat edilul.