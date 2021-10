​​DEZBATERE PUBLICĂ Primăriile trebuie să strângă toamna frunzele căzute în parcuri și grădini? Folosirea suflantelor trebuie interzisă?

În București, majoritatea primăriilor de Sector strâng frunzele căzute în parcuri și pe spațiile verzi. Motivul: a fost plantat gazon, iar dacă frunzele nu sunt curățate, acesta se strică.







Pentru strângerea frunzelor, în Sectorul 3 sunt folosite în bună parte suflantele, deși Consiliul Local Sector 3 a dat anul acesta, la inițiativa consilierilor USR-PLUS, o hotărâre prin care folosirea lor este interzisă pe raza administrativă, din cauza faptului că ridică praful și poluează fonic. Hotărârea însă nu este respectată.









Consiliul a dat această hotărâre fiindcă erau foarte multe plângeri de la cetățeni. Oamenii erau nemulțumiți deoarece veneau foarte devreme cu suflantele, pe la 7 dimineața, în zone rezindențiale și făceau zgomot. Cetățenii mai erau nemulțumiți și de praful generat de ele. În contextul cu pandemia și văzând ce se întâmplă în alte țări, o suflantă de aia e mai poluantă ca un camion mic, așa arăta un test, nu știu dacă s-a mai modificat ceva. Noi am zis să fie interzisă folosirea lor și de către cetățeni și de autorități în zonele populate și să se înlocuiască cu aspiratoare. Am dat hotărârea de Consiliu în aprilie 2021, dar nu este respectată. La momentul acesta primim zeci de plângeri că nimeni nu o respectă. Poliția Locală care este în măsură să amendeze, nu face nimic, degeaba cetățenii fac plângeri", a explicat Eugen Matei, consilier USR-PLUS Sector 3.





„Cum să facem curățenie pe sub mașini altfel decât cu suflantele?”



Primarul Robert Negoiță explică de ce le folosește în continuare.







"Folosim suflantele pentru că avem un sistem foarte prost în București, în sensul că nu avem mecanisme și nici obiceiul de a elibera parcările pentru a face curățenie mecanizat cu perie cu aspirație și tot cer Primăriei generale/Consiliului General să reglementeze chestiunea asta pentru că avem nevoie de program de salubritate. În toată lumea civilizată funcționează treaba asta și este absolut necesar să funcționeze și la noi. Adică, noi avem program de curățenie pe care nu îl respectă nimeni, nu avem sancțiuni. Dacă vă duceți la New York, la Paris, la Londra, la Berlin, o să vedeți pe toate străzile program de curățenie. O să scrie miercuri, de la 10 la 12, oprirea interzisă, ca să vină cu periile alea mari cu aspirație și să curățăm. Din cauză că nu avem programul ăsta, noi trebuie să facem curățenie pe sub mașini. Cum să facem curățenie pe sub mașini altfel decât cu suflantele? În parcuri le folosim doar pe iarbă, pe zonele pavate venim cu perii cu aspirație, dar pe iarbă nu avem altă variantă. La fel și pe tartan, nu putem da cu mătura, că îl distrugem. Aspiratoarele acelea nu funcționează, nu sunt eficiente. Dar am fost în Vest, în zone civilizate și am văzut că se folosesc aceste suflante. Atenție, ele trebuie folosite corect. Este adevărat că noi le folosim abuziv pentru că nu avem un sistem funcțional. Ele nu pot fi eliminate în totalitate, este exclus. Consiliul poate aproba orice, poate da o hotărâre să plouă în fiecare marți după amiază, nu îi deranjăm, dar vreau să vină ei să ne arate cum se face și ce se poate face", spune primarul.















Faptul că suflantele reprezintă o problemă, cel puțin la nivelul Sectorului, o arată faptul că unul dintre proiectele care au câștigat la concursul de bugetare participativă inițiat de Primăria Sectorului 3 este cel care vizează achiziționarea de aspiratoare pentru înlocuirea suflantelor.











Strângerea frunzelor, benefică sau nu?



Primarul Ciprian Ciucu spune că a întrebat peisagiștii de la ADP de ce le strâng, iar aceștia spun că în anumite situații, dacă sunt lăsate, sunt dăunătoare.



















Cluj-Napoca a renunțat la suflante



Și la Cluj-Napoca se strâng frunzele, însă se folosesc niște mașinuțe care aspiră, de aproximativ 3 ani instituția renunțând la suflante din cauza poluării.











Suflantele de frunze - poluante, zgomotoase și ridică praful



Activiștii de mediu spun că primăriile ar trebui să renunțe la suflante fiindcă sunt foarte poluante și fac zgomot.







Dan Trifu, reprezentantul fundației EcoCivica: "Normal, frunzele trebuie să fie un îngrășământ natural, dar vedem că autoritățile recurg toate la aceeași metodă de a strânge frunzele. Poate pe amenajamentul peisagistic floral, de acolo trebuie strânse, dar unde sunt arbori plantați și nu există gazon, ar trebui ca frunzele să fie lăsate acolo și să se transforme în îngrășământ pentru pământul respectiv. Suflantele sunt o problemă, nu suntem de acord cu această metodă de împrăștiere a frunzelor. Problema este că în București avem foarte mult praf și în momentul în care împrăștii frunzele, ridici mult praf, după ce natura și-a făcut treaba și acest praf atmosferic s-a depus și la prima ploaie pătrunde în sol. Le-am explicat autorităților locale de ce trebuie să renunțe la ele. Foarte multe țări europene au renunțat deja la ele".





"Strângem frunzele pentru că au un aspect urât și ne strică gazonul. Dacă lăsăm frunzele pe iarbă, sufocă gazonul și îl pierdem. După ce le strângem, le ducem și le compostăm, le tranformăm în compost cu care îmbunătățim spațiile verzi", a declarat pentru HotNews.ro primarul Sectorului 3, Robert Negoiță."În urma unei succinte cercetări de piață, am constatat că cel mai ieftin aspirator stradal are o valoare aproximativă de 6.000 lei (TVA inclus), asta înseamnă că potrivit bugetului alocat unui proiect, pot fi achiziționate cel puțin 50 de aspiratoare stradale. Posibil ca prețul să fie obținut la o valoare mai mică, având în vedere achiziția unui număr mare de astfel de obiecte. În secolul 21 când poluarea este la cote maxime, în sectorul 3 se folosesc pentru curățenie suflante de frunze. Aceste suflante nu sunt folosite strict pe spațiul verde ci sunt folosite pe tot spațiul public al sectorului, pe trotuare, pe stradă, pe sub mașini, astfel tot praful nu este spălat, nu este strâns ci este ridicat în atmosferă. Copiii noștri, în special, care au statură mică, la nivelul solului inspiră tot acest praf dar și adulții iar apoi ajungem să suferim de boli respiratorii, de alergii și multe astfel de afecțiuni care au legătură cu poluarea. 75% din europeni trăiesc în mediul urban, primăriile marilor orașe europene se preocupă în permanență de sănătatea cetăților lor, de ce să nu o facă și Primăria sectorului 3 prin încetarea folosirii suflantelor care doar împrăștie praful, cu aspiratoare care chiar colectează praful, adună gunoiul și îl depozitează în condiții ecologice și sănătoase pentru cetățeni", se arată în prezentarea proiectului. Și în Sectorul 6 se adună frunzele, uneori inclusiv din grădinile blocurilor, însă nu se folosesc suflantele, ci se greblează."În urmă cu o lună am avut o discuție cu peisagiștii de la ADP, de ce trebuie strânse frunzele din grădini. Din punctul meu de vedere nu sunt inestetice, din contră, și sunt hrănitoare pentru sol. Strângerea, încărcarea în mijloace de transport, transportul și depozitarea frunzelor moarte sunt operațiuni costisitoare. Aceștia mi-au răspuns că în cele mai multe cazuri frunzele pot îmbunătății calitatea solului. Dar în alte cazuri poate dăuna, de exemplu frunzele de nuc .... exces de iod. Pe suprafețele cu gazon neîndepartarea frunzelor duce la dispariția gazonului prin mucegăire. Prin urmare trebuie făcută o selecție a suprafețelor unde se poate interveni prin acțiunea de îndepărtare și unde nu. Din păcate, mulți oameni consideră că stratul de frunze reprezintă gunoi. Noi nu folosim suflante că nu avem", a explicat Ciucu.În parcurile administrate de Primăria Capitalei, frunzele se strâng mai rar sau deloc deoarece acestea au iarbă, iar frunzele căzute sunt benefice."Noi adunăm frunzele pentru că nu le putem lăsa pe străzi și peste tot. Totuși, parcul nu este pădure, ca să rămână un strat de frunze de 10-15 cm acolo fiindcă putrezesc și strică tot gazonul pe care noi ne-am chinuit să-l ținem de ani de zile verde, am făcut instalații de irigat și am băgat o grămadă de bani acolo. De asta le adunăm. În plus, le suflă vântul peste tot, pe trotuare, pe străzi, înfundă gurile de canalizare, deci clar trebuie să le adunăm. Unde avem pădurea-parc, acolo nu le adună nimeni. Rămân așa, dar în parcuri trebuie să le adunăm fiindcă putrezesc și nu mai pot merge copilașii să se joace. Le adunăm și mecanizat și manual. La noi, la Cluj, de vreo trei ani nu se mai folosesc suflantele. Se folosesc numai mașini cu perii și cu aspiratoare și mașini pe care se montează un tub de aspirat și așa se adună frunzele. Frunzele strânse sunt transformate în compost. Ele nu pot fi depuse la groapa de gunoi. Din grădinile blocurile nu le adunăm noi. Ei le colectează, le stivuiesc într-un loc, iar noi mergem și le ridicăm de acolo", a explicat Dan Tarcea, viceprimarul orașului."Singura provocare este dată de gazon. Dacă vrei să ai un gazon perfect, trebuie să strângi frunzele. În mod normal poți să le strângi și la rădăcinile arborilor și să le lași acolo. Nu trebuie să le pui în saci de plastic și să le duci în alte locuri. Frunzele au rolul lor, se descompun și hrănesc solul. De obicei în zonele cu gazon nu prea sunt arbori, că umbra arborilor nu prea se împacă cu gazonul. Cele mai multe suprafețe cu frunze sunt pe aleile de sub arbori și acolo poți pur și simplu să mături aleea și să duci frunzele pe spațiul verde. În momentul în care dai su suflantele arunci pe spațiul verde și mucurile de țigară și praful , bucăți de plastic, ambalaje, nu sunt fan al suflantelor. Nu am văzut un articol de lege până acum care să interzică folosirea suflantelor, depinde și de suflantă, fiindcă unele emit niște decibeli pentru limita admisă, pe de altă parte nu e o activitate plăcută pentru cei care se plimbă în parc, miroase a combustibil ars, ridică praful. Aș merge pe alte soluții. Să strângi frunzele din parc și să le duci la groapa de gunoi este o idee proastă.