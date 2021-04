Bugetul Capitalei, în ședința de miercuri a CGMB / Consilierii USR-PLUS amenință că nu vor vota / Cum arată proiectul de buget propus de Nicușor Dan

Consiliul General al Municipiului Bucureşti se reuneşte miercuri într-o nouă şedinţă, pe ordinea de zi figurând proiectul bugetului Capitalei pe anul 2021. Potrivit proiectului pus în dezbatere de Nicușor Dan, Primăria Capitalei are pentru acest an un buget estimat de 6,9 miliarde lei, iar cu tot cu instituțiile subordonate, credite și fonduri europene ajunge la 9,5 miliarde. Pentru investiții, din bugetul local ar urma să se aloce circa 1,9 miliarde lei, din care 1,2 miliarde lei din fonduri europene și circa 600 milioane lei de la bugetul propriu. Consilierii generali USR-PLUS din CGMB îi cer primarului Capitalei, Nicuşor Dan, să retragă proiectul de buget și amenință că nu îl votează în forma actuală.









UPDATE 9.30 Grupul consilierilor PNL din Consiliul General a susținut o conferiță de presă înainte de ședința CGMB.



Sorin Purcărea, președintele comisiei de buget, a declarat că dacă bugetul nu este votat, Primăria Capitalei nu va primi la începutul lunii mai cotele defalcate din impozitul pe venit. Acesta a mai declarat că PNL va vota amendamentele USR-PLUS.





”Noi am avut timp de 6 săptămâni o discuție aplicată cu USR și cu primarul general . Am considerat că un buget realizabil este cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru bucureșteni. La nivel de amendamente, am primit o serie de amendamente de la grupul PSD și apoi 4 amendamente de la USR. Probabil vor veni din nou și în plen. Le vom discuta și le vom vota.





Din venituri, o componentă importantă sunt cotele defalcate din impozitele pe venit. Urgență pentru care noi trebuie să votăm acest buget este exact această, pentru a putea fi în măsură la începutul lunii mai să primim banii în conturile primăriei. Vrem să rezolvăm o problema foarte mare lăsată de fosta administrație. Prelungirea Ghencea este o prioritate. 7 milioane sunt datorii de anul trecut. Mai există multe proiecte începute precum pasajul Doamna Ghica. Străzile din București le știți foarte bine cum arată și câte necazuri ne produc. Am alocat în plus 20 de milioane de lei în plus pentru această componentă importantă a bugetului”, a declarat Purcărea.







Ședința CGMB pentru votarea proiectului Capitelei este programată miercuri, de la ora 10.00.

Cum arată proiectul de buget pus în dezbatere de Nicușor Dan

Veniturile bugetului general centralizat al municipiului Bucureşti pe 2021 au fost prognozate la circa 9,59 de miliarde de lei, potrivit proiectului.

Cheltuielile bugetului general centralizat al Capitalei pe anul în curs sunt de circa 9,64 de miliarde de lei. Bugetul local prevede la venituri 6,9 miliarde de lei, iar la cheltuieli - circa 6,95 de miliarde de lei.

Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu, lucrare finalizată - circa 6 milioane lei. Valoarea totală a proiectului este 370 milioane lei, s-au plătit 183 milioane lei, mai sunt de plată 186 milioane lei.

Penetrație Splaiul Independentei-Ciurel-Autostrada Bucuresti-Pitesti - 20,8 milioane lei. Valoarea proiectului este de 2,2 miliarde lei pentru toate cele 3 segmente, s-au plătit 276 milioane lei, au mai rămas de plată circa 2 miliarde lei; Doar pasajul de la Ciurel a costat 240 milioane lei și a fost inaugurat toamna trecută.

Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai-Bd Aerogarii - 1.000 lei; Valoarea totală a proiectului este 87 milioane lei, s-au plătit 38 milioane lei;

Reabilitare Pasaj Muncii, lucrare finalizată - 1.000 lei. Valoarea totală a proiectului este de 94 milioane lei, s-au plătit 62 milioane lei. Mai sunt de plată circa 32 milioane lei.

Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai Reabilitare unica Sos Pantelimon - parcarea park&ride - 50,7 milioane lei; Valoarea totală a proiectului este de 348 milioane lei, s-au plătit 180 milioane lei. Mai sunt de plată 168 milioane lei;

Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoza, proiect finalizat - 9,8 milioane lei. Valoarea totală a proiectului este de 214 milioane lei, s-au plătit 100 milioane lei, mai sunt de plată peste 111 milioane lei.

Penetrație Prelungirea Ghencea Domnesti si Supralargire Bd Ghencea si Str. Brasov si Terminal tramvai 41 - 47 milioane lei. Valoarea totală a proiectului este de 564 milioane lei, s-au plătit 29 milioane lei până acum. Datoriile Primăriei pentru lucrările executate sunt de de circa 7 milioane lei.

Pasaj Doamna Ghica - circa 39 milioane lei. Valoarea totală a proiectului este de 143 milioane lei, s-au plătit până acum 6 milioane lei. Datoriile pentru lucrările executate și neplătite sunt de 18,7 milioane lei.

Lucrările la Pasajul Doamna Ghica sunt foarte avansate, potrivit datelor furnizate de municipalitate în luna decembrie, iar de atunci nu s-a mai lucrat. ”Stadiul fizic al contractului este de aproximativ 40% din valoarea total contractată, împărțindu-se astfel: lucrările de relocare rețele și sistematizare sunt finalizate în proporție de 90%; lucrările de infrastructură drum sunt finalizate în proporție de 80% (10% din aceste lucrări se vor executa după montarea tablierului metalic, fiind vorba despre ultimul strat de asfalt, stratul de uzură care se va așterne unitar pe tot proiectul la sfârșitul lucrărilor); infrastructura pasajului (2 pile și 2 culei) este realizată în proporție de 99%, rampa 1 în proporție de 100% și rampa 2 în proporție de 50%; suprastructura pasajului (tablierul, predalele și parapeții) – în proporție 0% (parte din material este în stoc la furnizor); semnalizări și semaforizare definitivă (după turnarea stratului de uzură) – în proporție de 0%”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro. Pasajul are termen de finalizare 5 mai 2021.

Consolidare, reabilitare, extindere și reabilitare fațadă imobil. bd. Regina Elisabeta 29-31 - 25 milioane lei. Reabilitarea imobilului costă 78 milioane lei, s-au dat până acum 17,8 milioane lei, au mai rămas de dat 60,9 milioane lei;

Sistem de management al documentelor și fluxurilor de lucru în PMB - circa 1 milion lei;

Spitalul Metropolitan - 335.000 lei. Construirea spitalului costă circa 4,7 miliarde lei; S-au mai prevăzut 951.000 lei pentru elaborare PUZ și studiu de fezabilitate Spital Metropolitan.

Patinoar Lia Manoliu - 571.000 lei. Construirea patinoarului costă în total 136 milioane lei, s-au plătit aproape 30 milioane lei, au rămas de plată 106 milioane lei.

Restaurarea Palatului Voievodal Curtea Veche - 4.000 lei. Restaurarea costă circa 60 milioane lei, iar până acum s-au plătit 4,2 milioane lei;

Reabilitare sală de spectacole Teatrul Ion Creangă - 7,3 milioane lei. Reabilitarea costă în total circa 20 milioane lei, s-au plătit până acum 10,5 milioane lei;

Polivalenta Lia Manoliu - 1,4 milioane lei. Construirea sălii costă în total 658 milioane lei, până acum s-au plătit 1,2 milioane lei.

Realizarea retelelor de alimentare cu apa , canalizare, iluminat public și a drumurilor aferente ansamblului Henry Coanda, lot I și lot II - 13,2 milioane lei. Costul total al proiectului este circa 85 milioane lei, până acum s-au plătit 32,6 milioane lei.

Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Bucureşti - Sector 6 - 1.000 lei. Valoarea totală a proiectului este de 250 milioane lei, s-au plătit până acum 0 lei.

Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului București - 5 milioane lei;

Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Casetă) în Municipiul București - Etapă ÎI - circa 700 milioane lei. Valoarea totală a proiectului este de 1, 46 miliarde lei, s-au plătit circa 300 milioane lei, au rămas de plată 1,16 miliarde lei. Proiectul se desfășoară pe fonduri europene nerambursabile.

Extinderea ȘEAU și construirea incineratorului de nămol - 359 milioane lei. Valoarea totală este de 793 milioane lei, s-au plătit 235 milioane lei;

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a casetei și alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului și Carol - 1,5 milioane lei. Valoarea totală a proiectului este de 9,3 milioane lei, s-au plătit 5,3 milioane lei.

Reabilitarea Casetei și sistemului sau principal de drenare pe partea stânga a Casetei - Ciurel - Unirii - 77 milioane lei. Valoarea totală a proiectului este de 152 milioane lei, s-au plătit circa 5 milioane lei. Proiectul se derulează pe fonduri europene.

Nicușor Dan: Este un buget care face curățenie în primărie

"Este un buget care face curățenie în primărie și pregătește construcția Noului București. În ciuda constrângerilor pe care le avem, am reușit să deblocăm investițiile și să planificăm câteva obiective importante pentru Capitală”, declara primarul general Nicușor Dan.

Consilierii USR-PLUS amenință că nu votează bugetul Capitalei pentru că cifrele ar fi umflate

Ei acuză că Nicușor Dan nu a făcut nicio reformă în administrație sau spitale, cer retragerea proiectului de buget și reluarea discuțiilor, anunțând marți seară că decizia politică de a nu vota bugetul a fost luată la nivelul USR-PLUS.

"În bugetul de anul acesta avem estimate venituri de aproape 7 miliarde. Am fost surprins să văd această sumă în buget pentru că în toate discuţiile pe care le-am avut cu primarul şi cu directorii din Primărie sumele avansate au fost în jur de 4,5 - 5 miliarde de lei.

Atunci când am văzut proiectul de buget pus în dezbatere publică şi am văzut suma de 7 miliarde, am cerut nota de fundamentare, adică explicaţiile pe care se bazează aceste sume. Răspunsul primit de la direcţiile din Primărie a fost că primarul a interzis accesul consilierilor la orice fel de detalii care să explice forma actuală a veniturilor.

Avem motive să credem că aceste estimări de venituri nu sunt realiste. În afară de 2017, când veniturile bugetare au fost similare cu cele realizate, în ultimii trei ani acestea au fost exagerate cu cel puţin 25%. Nu putem să ne minţim că anul acesta, dintr-odată, o să avem o mulţime de bani, dacă în anii trecuţi nu s-a întâmplat asta. Dacă facem aşa, din toate cheltuielile pe care le planificăm pentru sănătate, pentru asistenţă socială, mediu, sport şi aşa mai departe, va trebui să tăiem din bani.

Noi vrem să avem un buget realist, aşa încât să prioritizăm cheltuielile şi ele să fie respectate. Nu e momentul să fim populişti, ci să fim responsabili şi buni gospodari. Noi asta cerem de la primarul general pe care l-am susţinut. Vrem să îl sprijinim să construiască bugetul pe baze reale şi să spună care sunt cheltuielile prioritare", a subliniat Horia Tomescu, marți seară, într-o declarație online susţinută alături de consilieri generali USR-PLUS.

Consilierii USR-PLUS acuză că bugetul nu a fost discutat în Coaliție și că cifrele ar fit umflate artificial, ceea ce ar duce duce ulterior la rectificarea bugetelor si stoparea anumitor proiecte.

"Nu există nicio intenție declarată a primarului de a face curățenie în ceea ce numim a fi o mafie: bugetul ASSMB, care începe cu 78 de milioane de lei datorie din anul trecut, de achiziții prin negociere directă, netransparente, de 50 de milioane de lei, contracte umflate de sute de ori, inflație de personal pentru aceleași obiect de activitate, deci prețuri mai mari pentru bucureșteni

Nu se reformează nimic, indiferent că vorbim de aparatul Primăriei, de subordonate sau de administrația spitalelor

Cerem primarului să retragă proiectul și să revină la masa negocierilor. Există deja o decizie oficială a conducerii politice.

Asta nu înseamnă că proiectele de dezvoltare nu vor continua", susțin consilierii USR-PLUS.

Liberalii acuză interesul viceprimarului Tomescu pentru coordonarea spitalelor





Primarul general Nicuşor Dan i-a delegat viceprimarului Horia Tomescu atribuţiile privind coordonarea celor 19 spitale din Capitală, însă nu şi dreptul de semnătură. Prin urmare, managerii spitalelor din subordinea primăriei pot fi demiși și numiţi în funcţie numai cu acordul primarului general. De asemenea, bugetul de 355 de milioane de lei al ASSMB este controlat tot de primar.

"Înțeleg că există un apetit pe partea de Sănătate pentru domnul Tomescu și apropierea sa de Vlad Voiculescu, dar e mai puțin important cine are semnătură, dacă toți stabilim niște principii”, spune senatoarea PNL Alina Gorghiu.