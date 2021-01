Lucrări începute la stația supraterană pe magistrala de metrou M2 în Berceni. Cum va arăta stația (VIDEO) / Primarul S4 vrea extinderea M2 până la Centură

El a amintit că lucrările la noua staţie de metrou de pe şoseaua Berceni presupun prelungirea Magistralei 2 de metrou cu încă 1,6 kilometri, până în imediata vecinătate a liniei de centură.









Prin acest proiect, ce are ca termen de implementare 55 luni, se dorește extinderea rețelei actuale de metrou prin construirea unei noi stații supraterane la standarde europene și îmbunătățirea infrastructurii existente prin prelungirea liniei existente cu 1,6 km de cale de rulare, conducând astfel la creșterea ponderii de călători transportați cu metroul și, totodată, reducerea timpului petrecut în trafic pentru tranzitarea orașului ca urmare a implementării proiectului.



Procedurile de derulare si urmărire a contractului se execută de către Primăria Sectorului 4, iar Metrorex asigură asistența tehnică.

Contractul pentru Obiectivul general al proiectului „Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură” vizează creșterea gradului de accesibilitate la rețeaua de transport cu metroul în zona de Sud a Municipiului București, prin extinderea magistralei M2 cu o stație supraterană, în apropierea șoselei de centură.Prin acest proiect, ce are ca termen de implementare 55 luni, se dorește extinderea rețelei actuale de metrou prin construirea unei noi stații supraterane la standarde europene și îmbunătățirea infrastructurii existente prin prelungirea liniei existente cu 1,6 km de cale de rulare, conducând astfel la creșterea ponderii de călători transportați cu metroul și, totodată, reducerea timpului petrecut în trafic pentru tranzitarea orașului ca urmare a implementării proiectului.Contractul pentru proiectarea și execuția noii stații de metrou de pe Șoseaua Berceni , în valoare de circa 157 milioane lei, a fost atribuit firmei SOMET. Licitația a fost organizată de Primăria Sectorului 4, iar documentul a fost semnat pe 15 aprilie.

Întrebat de jurnalişti dacă se gândeşte ca, într-o etapă viitoare, eventual printr-un parteneriat cu comuna Berceni, să prelungească linia M2 până la inelul de centură, el a răspuns: "Acesta este următorul obiectiv. Vreau să tratăm această investiţie doar ca pe un început, ca pe un proiect pilot. În mod evident, reţeaua de metrou - şi nu numai magistrala M2 - ar trebui să se prelungească şi către toate localităţile din judeţul Ilfov (...), pentru că, mai devreme sau mai târziu, vom discuta despre zona metropolitană, vom discuta despre un Bucureşti care va include în interiorul lui, sunt convins de asta, atât oraşul Popeşti Leordeni, cât şi comuna Berceni şi alte localităţi", informează Agerpres Daniel Băluţă a spus că valoarea totală a investiţiei este de 50 de milioane de euro, dintre care 15% sunt decontaţi de Primăria Sectorului 4, iar 85% de Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.Investiţia presupune şi realizarea unei parcări de tip park and ride."Odată cu anunţarea acestei investiţii, nu au întârziat să apară alte investiţii private. În această modalitate, Sectorul 4 doreşte să reprezinte o alternativă viabilă pentru comunitatea oamenilor de afaceri", a mai declarat Daniel Băluţă.Potrivit acestuia, o companie americană specializată în realizarea de ambalaje din aluminiu a investit în zonă 100 de milioane de euro, SIF Muntenia a achiziţionat platforma IMGB şi va dezvolta un parc tehnologic, respectiv clădiri de birouri, iar investitorul care a cumpărat platforma Vulcan doreşte să realizeze un parc tehnologic.La finalizarea lucrărilor la noua staţie de metrou, toată infrastructura va trece la Metrorex, respectiv Ministerul Transporturilor.În altă ordine de idei, el a afirmat că până în prezent a avut un dialog foarte bun cu primarul general, Nicuşor Dan."Proiectele pe care le-am propus în campanie nu sunt proiecte politice, ele sunt proiectele bucureştenilor (...) Din discuţiile pe care le-am avut cu domnul primar general, am sesizat o deschidere deosebită (...) Scopul pe care şi dânsul îl are şi noi îl avem e de a construi împreună un oraş cât mai prietenos, o infrastructură cât mai bună. Am avut până acum un dialog foarte bun cu primarul general şi sunt convins că şi de aici încolo îl voi avea, dar nu numai cu dânsul. Şi ceilalţi colegi primari de sector sunt nişte oameni extrem de preocupaţi, în legătură cu toate temele curente. (...) Sunt convins că împreună toţi şapte vom face o treabă foarte bună în următorii 4 ani", a adăugat Daniel Băluţă.