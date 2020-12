Nicuşor Dan: Desfiinţarea companiilor municipale pe cale administrativă, mai rapidă decât lichidarea pe cale judecătorească

„Membrii adunărilor generale vor numi consiliile directoare şi apoi managerii acestor companii. Acolo unde există servicii - fie delegate, fie contractate cu structuri ale primăriei - le vom înlocui cu structuri, cu contracte date prin licitaţii de pe piaţa liberă şi în momentul în care aceste companii nu vor mai avea servicii publice şi ele vor fi înlocuite de pe piaţă de servicii publice oferite de privaţi, în momentul acela o să putem să desfiinţăm companiile municipale, aşa cum am promis. Este un proces mult mai rapid decât dacă ne-am duce în instanţă şi am solicita lichidarea lor pe cale judecătorească”, a menţionat primarul general.





În debutul şedinţei de Consiliu General al Capitalei, Nicuşor Dan a reafirmat voinţa reprezentanţilor USR PLUS şi PNL de a desfiinţa marea majoritate a companiilor municipale, notează Agerpres.Primarul general a subliniat însă că această acţiune „nu se poate face instant”, având în vedere că actele administrative de înfiinţare a companiilor, deşi anulate de instanţă, au fost urmate de alte acte administrative pe care numai instanţa le poate anula.„Iar consiliul, dacă ar vrea - întrucât au intrat în circuitul civil - Consiliul General nu mai poate să le revoce în acest moment, deşi este emitentul. Pe de altă parte, sunt multe contracte cu terţi care nu pot să fie revocate, anulate, decât cu acordul acelor terţi şi bineînţeles că nu toţi terţii care au contract de furnizare pentru companiile Primăriei sunt de acord să rezilieze astfel de contracte. Deci am avea o cale juridică care ne-ar duce ani de zile şi avem o cale administrativă, manifestată de voinţa consilierilor generali din majoritate, de a desfiinţa pe cale administrativă aceste companii”, a spus Nicuşor Dan.El a reamintit că în şedinţa CGMB anterioară a fost constituită o comisie specială pentru monitorizarea companiilor municipale şi au fost numite adunările generale pentru marea majoritate a companiilor municipale. În cadrul şedinţei de luni urmează să fie completată structura comisiei de monitorizare şi să fie finalizat procesul de numire a adunărilor generale.