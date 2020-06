Planul Urbanistic Coordonator al Sectorului 2, desființat în dezbaterea publică: Un grup de oameni vor să transforme Sectorul 2 în cea mai mare afacere imobiliară

Planul Urbanistic Coordonator al Sectorului 2 propune transformarea a peste 30 de hectare de teren de pe malul Lacurilor Colentina, Tei, Plumbuita și Fundeni, dar și de la parcul de lângă Arena Națională din spații verzi în zone unde se pot construi blocuri și case. Printre zonele unde se propune schimbarea destinației de spațiu verde se numără: fosta bază sportivă a RADET de pe Calea Floreasca, o zonă de la intersecția bd. Barbu Văcărescu cu strada Țițeica, zona unde este construit Clubul Bamboo, zona fostelor pepiniere din Petricani, Insula Tibiscum de pe Lacul Fundeni și o bucată din spațiul vedre de la Arena Națională. Aceste terenuri sunt proprietate privată, majoritatea fiind retrocedate.

Jurnaliștii nu au fost anunțați din timp că pot participa fizic la ședință, iar transmisia online a început după 40 de minute de la momentul la care era anunțată, din motive tehnice, așa că nu știm ce s-a discutat în prima parte.





Marius Albișor, directorul general al Administrației Lacuri Parcuri și Agrement din subordinea Primăriei Capitalei a declarat că PUZ-ul transformă mai multe spații verzi în spații construibile: baza RADET din Floreasca, zeci de hectare de pe malurile lacurilor Plumbuita, Tei, Floreasca, insula de pe Lacul Fundeni.





”Domnul arhitect vorbea despre politici publice, lucrarea aceasta nu face acest lucru, sunt politici pentru interese de grup. Din punct de vedere profesional, consider că acest PUZ de Sector contravine intereselor municipalității”, a declarat Marius Albișor.





Cea mai dură poziție a fost în mod neașteptat a viceprimarului Aurelian Bădulescu (PSD) care a acuzat că un grup de interese vrea să transforme Sectorul 2 în cea mai mare afacere imobiliară în următorii 10 ani.





Și Gabriel Waspuch, vicepreședinte USR Bucuresti, a atras atenția asupra distrugerii spațiilor verzi.





”Este un PUZ profund dăunător pentru noi cetățenii, pentru calitatea vieții și a locuirii pe care o vom avea dacă această documentație de urbanism va fi aprobată. Referitor la spațiile verzi, Legea spațiilor verzi prevede foarte clar ce înseamnă spațiu verde, ne spune clar categoriile de spații publice care constituie spații verzi. Faptul că putem să luăm în calcul acel 30% din UTR-uri, nu are acoperire legală. Bilanțul din planșe și din raportul de mediu, constatăm că avem o suprafață de 422, 15 hectare de spațiu verde. Conform raportului de mediu este în scădere față de registrul spațiilor verzi, cu 22 ha față de 2012. Este foarte clar că pierdem spații verzi. Raportând această suprafață la populația sectorului reiese că avem 11,37 mp de spațiu verde pe cap de locuitor. Sunt încălcate în acest fel mai multe articole ale legii spațiilor verzi. Reducerea spațiilor verzi este motiv de nulitate absolută. () Avizele s-au dat pe alte versiuni ale planșelor, ceea ce contravine lege. am cerut retragerea doc si refacerea in condițiile legii. Numai din aceste motive, acest Plan Urbanistic trebuie retras de urgență. Vrem dezvoltare, dar o dezvoltare durabilă”, a declarat acesta.





Elena Marin, unul dintre cetățenii care locuiesc în parcelarea de case dintre Barbu Văcărescu și bd. Lacul Tei a cerut Primăriei să nu aprobe blocuri pe terenul fostei fabrici de prosoape Frottierex, blocuri trecute în PUZ-ul Sector 2.





”Vorbim de o zonă de case care va fi transformată într-o zonă mixtă conform planului propus. Este acum în discuție un PUZ prin care se dorește construirea unor blocuri turn de 12 etaje vizavi de case cu două etaje, cu ieșire la strada Fibrei, o stradă de 7 metri. Prin acest PUZ al Sectorului 2 practic se legitimează acest PUZ particular neaprobat. Este un abuz nemaiîntâlnit să ridici blocuri de 12 etaje între case de două etaje”, a declarat aceasta.





Alexandru Moldoveanu, reprezentantul elabolatorului PUZ-ului, a declarat că suprafața spațiilor verzi crește, iar locuitorii din Sectorul 2 vor avea locuințe moderne și spații de birouri aproape de casă.





În bucata transmisă, atât reprezentanții Primăriei Capitalei cât și cetățenii au criticat dur proiectul elaborat la comanda Primăriei Sectorului 2 acuzând că propune distrugerea mai multor spații verzi și permite construirea de blocuri între case.”Baza RADET va rămâne bază sportivă cât eu și cu câțiva oameni de bine vom rămâne în Consiliul General, pentru că din păcate exagerează și nu mai au limită aceste grupuri de interese care nu fac decât să transforme Sectorul 2 în cea mai mare afacere imobiliară pentru următorii 10 ani. Ascultați ce spun eu, nu sunt partizan nici cu dl Nicușor Dan, nici cu Dan Trifu, care mi-au mâncat viața de când am venit eu în Consiliul General, dar așa ceva nu voi tolera dragi edili ai Sectorului 2. Acea complicitate între grupul de consilieri, din păcate chiar și rușinos și PSD, și acei liberali care se dau cu c...ul de pământ atunci când este vorba de corectitudine, dar iată că nu este așa. Trebuie să începem de aici să lămurim”, a declarat Bădulescu.Mihai Fugarevici, reprezentantul Asociației de proprietari Emerald Residence, a cerut autorităților să nu aprobe blocuri pe strada Tuzla, pe malul lacului Tei.”Eu sunt reprezentantul Asociației de proprietari din zona Lacul Tei/Strada Tuzla. Acolo este o zonă fierbinte fiindcă suntem aproape de malul lacului și înțelegem că sunt niște atacuri concertate asupra acestui mal de lac, în imediata apropiere a clubului Bamboo. După ce am trecut prin două incendii consecutive, cred că am înțeles cât de periculoasă este construcția de acolo și lipsa de autorizații care există în zonă. Trebuie să ne arătam opoziția față de PUZ-ul acesta care prin faptul că trece o zonă verde în zonă M2, aflată în apropierea lacului, nu va face nu va face altceva decât să legifereze ceea ce se întâmplă în incinta Bamboo. Este clar că niște construcții cu regim de înălțime ridicat vor afecta normele de însorire pe partea estică din strada Tuzla. Pe o stradă destul de mică, cum este strada Tuzla, dacă mai ridicăm niște mastodonți, nu va mai fi loc de trecut”, a declarat Mihai Fugarevici.”Proiectul nu vine pe un teren virgin și doar pe baza PUG. Au trecut 20 de ani de la aprobarea PUG-ului, iar între anul 2003 și sfârșitul anului 2015 și-a produs efectele PUZ-ul Sectorului 2, o documentație care a modificat foarte mult zonele funcționale din PUG, inclusiv spații de tip V au fost prevăzute construibile. În baza acestui PUZ s-au dat foarte multe autorizații de construire, executate mai mult sau mai puțin integral. Ca și în restul Bucureștiului, în condițiile în care avem un PUG atât de depășit, au fost aprobate foarte multe documentații de urbanism care au schimbat țesutul orașului. Noi trebuie să asigurăm o bază de dezvoltare urbanistică, care este o bază de dezvoltare economică și socială, adaptată anului 2020. S-a folosit foarte des termenul densificare care este probabil o proastă înțelegere, o greșită folosire a noțiunii de refuncționalizare. PUZ Sector 2 nu densifică ci refuncționalizează. În ultimii 20 de ani, populația S2 a scăzut cu 21.000 locuitori. Se oferă zone noi de servicii și birouri și zone noi de locuit, locuințe moderne, de secol XX, sigure din punct de vedere seismic. În ceea ce privește spațiile verzi, multe dintre criticile aduse, pleacă de la o interpretare fragmentară și eronată a informațiilor din documentație. Se iau informații punctuale, acre se scot din context, apoi se compară între ele din categorii diferite. S-a comparat suprafața din inventarul spațiilor verzi din 2012, 444 ha, nu cu inventarul spațiilor verzi actual ci cu suprafața de tip V, care sunt 422 de ha. Dacă comparăm cele două informații lipsesc 22 ha, dar ce nu iau în seamă este că nu reglementează zona protejată a sectorului 2, care face obiectul altei documentații specifice aflate la PMB. Dacă adunăm și zona protejată, avem 453 ha, deci în plus. Există o creștere de spații verzi de 37 ha”, a declarat reprezentantul elaboratorului PUZ-ului.