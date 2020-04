Primăria Oradea a plătit pentru o mască chirurgicală simplă, cumpărată direct din China, 1,75 lei / Prin cumpărare directă, de la furnizorii din țară, alte instituții au plătit între 3 și 6,4 lei

Instituția a luat decizia de a importa direct din China deoarece furnizorii din țară fie cereau prea mulți bani pe aceste echipamente, fie nu se încadrau în termenul de livrare. În plus, 95 % dintre materialele folosite de spitalele din județ oricum erau fabricate sau importate din China.





”După decretarea stării de urgență în România, spitalele din Oradea au făcut o analiză cu privire la stocul de materiale, potențialii furnizori, prețuri și termene de livrare în contextul pandemiei de COVID. Rezultatele au fost simple, spitalele aveau stocuri suficiente pentru câteva săptămâni în condiții normale, dar insuficiente în condițiile unei pandemii de anvergura celei pe care o trăim azi: în același timp am constatat că în piață nu există furnizori care să poată livra necesarul de echipamente al spitalelor din Oradea la termene de livrare rezonabile și că prețurile au explodat în piața din România. De asemenea am constatat că peste 95% din materialele pe care spitalul le achiziționa de la furnizorii români erau din China sau erau fabricate în China, cum de altfel am văzut un blocaj în rețeaua de transport a acestora din China spre furnizorii din România. Am constatat că există un risc real ca în condițiile creșterii numărului de cazuri să nu putem oferi materiale de protecție persoanelor care se află în linia 1”, a explicat Mihai Jurcă, directorul Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, cel care s-a ocupat de achiziție, într-o conferință de presă.





În aceste condiții, Primăria Municipiului Oradea cu spitalul Județean au luat decizia de a face o achiziție direct din China, pentru a asigura necesarul de echipamente pe 2 luni pentru toate spitalele din județ.





Instituția a ajuns la producătorii din China prin intermediul firmelor din parcul industrial, care aveau filiale acolo.





”Prin intermediul rețelelor și contactelor pe care companiile multinaționale din Oradea le au și filialele acestora din China, am căutat potențiali furnizori, am realizat un studiu de piață, am cerut oferte de preț și în momentul în care am primit ofertele de preț, le-am analizat din trei puncte de vedere: costul oferit, termenul de livrare, foarte important, și termenul de plată, fiindcă astăzi, în contextul pandemiei, toți furnizorii din China solicită plata în avans. Am reușit prin sprijinul filialei chineze a unei companii din Oradea, ca furnizorul să accepte o plată parțială de 30% în avans”, a explicat Mihai Jurcă.





Compania selectată a fost JIANGSU HUBAO IMP & EXP CO.LTD. Pentru a garanta calitatea produselor Primăria a solicitat inspecția materialelor în fabrică printr-o companie specializată în astfel de proceduri și transmiterea unor mostre din fiecare tip de echipament pentru ca acestea să fie verificate de corpul medical din spitalul județean și de asemenea certificate de conformitate CE pentru acestea.





Detaliat, prețul pe care Primăria Oradea l-a plătit pentru fiecare produs cu tot cu transport este:





”După ce am primit acordul din partea inspecției tehnice din China și a corpului medical orădean am dat drumul comenzii care a totalizat 3,3 milioane de dolari și care a cuprins 12 tipuri de produse, de la bonete, botoși, ochelari, viziere, măști simple, măști FFP3. La aceste costuri s-au adăugat costuri de transport, de manipulare logistică în terminalul cargo și costurile inspecției, totalizate la 712.000 dolari. Costurile de transport ar fi fost mult mai mari dacă nu am fi primit sprijinul unor companii din Oradea. Costurile de transport se ridică la 21% din valoarea comenzii făcute. O mască simplă a ajuns să coste 1.75 lei, o mască FFP3 - 14 lei”, a mai explicat Mihai Jurcă.De la începutul lunii martie până pe 22 aprilie, spitalele și alte instituții publice din România au achiziționat echipamente medicale de protecție și consumabile medicale, în principal măști de protecție, viziere, combinezoane și botoși, în valoare de aproape 130 milioane lei, toate prin achiziție directă. HotNews.ro a căutat în sistemul electronic de achiziții publice cele mai mari contracte încheiate prin această procedură, pentru a afla cu cât s-au vândut măștile simple, cu 3 pliuri, măștile FFP2, necesare personalului medical din prima linie și cele FFP3.Din 10 cele mai mari contracte încheiate pentru furnizarea de măști cu 3 straturi, simple, cel mai mult a plătit Compania Municipală Termoenergetica - 6,4 lei bucata, urmată de STB - 5,8 lei bucata și Poliția Locală Sector 1 - 5,12 lei bucata.În comparație, pe emag, un pachet de 50 de măști de unică folosință, cu 3 straturi, are prețul de 118 lei, circa 2,36 lei bucata.În ceea ce privește măștile FFP2, cel mai mult au plătit Spitalele Județene de Urgență din Ploiești și Iași - 60 de lei, urmate de Spitalul Județean Cluj - 42 lei. Cel mai mic preț a fost de 13 lei la Serviciul de Ambulanță Județean Bihor.În comparație, Asociația Magic plătește 12,53 lei bucata, la o comandă de 100.000 de bucăți.În ceea ce privește măștile FFP3, prețul plătit de diverse instituții ale statului variază între 18 și 45 lei, depinde de furnizor.