Firea îi cere lui Iohannis să discute în CSAT despre poluarea din București. Cele trei piste pe care le are Primăria

CET-urile e posibil să fi ars mai multă păcură, CET Progresul și Grozăvești, e posibil să fi ars mai multă păcură și să nu fi avut filtrele curățate

Cei 118 agenți economici instituții care dețin de la Agenția de mediu autorizații pentru instalații autorizate de ardere

A treia pistă se referă la două depozite de deșeuri: Chiajna și Vidra, și Groapa de Gunoi de la Glina. Am primit informații că au avut arderi necontrolate cu depășiri.

„Am trimis o adresă către președinte și CSAT unde am descris ce s-a întâmplat și am solicitat să se analizeze situașția gravă din București într-o ședință CSAT. Sunt convinsă că președintele se va implica și vom afla cine e poluatorul”, a spus Firea, precizând că s-a adresat și Parlamentului pentru discutarea situației poluării în comisiile de specialitate.Ea a adăugat că Ministerul Mediului ar fi trebuit să ridice filtrele de la aparatele de măsurare a calității aerului astfel încât să poată spună „ce particule au fost și cine e poluatorul”. Firea nu crede în varianta poluării cauzate de arderile de cauciucuri, obicei de Lăsata Secului, pentru că s-au ars și în alți ani și nu s-a întâmplat nimic.„Trebuiau ridicate filtrele, din informațiile pe care le deținem nu le-au ridicat. Dacă s-au ridicat este și mai grav. Înseamnă că se știa. Solicităm Ministerului Mediului să ridice filtrele de la propriile aparate de măsurare a calității aerului și să ne spună ce particule au fost și cine e poluatorul”, a spus Firea.Primarul General a afirmat că Primăria are „niște piste de posibili poluatori industriali”, „supoziții care se bazează pe anumite informații” care ar trebui să fie cercetate de instituțiile statului cu atribuții în domeniu. Rețeaua națională și rețelele independente de monitorizare a calității aerului au înregistrat depășiri record ale poluării cu PM 2,5 și PM10 duminică noapte și luni dimineață. Pentru poluarea cu PM2,5, un praf foarte fin amestecat cu diverse substanțe, s-au înregistrat depășiri cu 900-1000% peste limitele maxim admise, datele fiind colectate și de senzorii oficiali din rețeaua națională, integrați în platforma airly.eu, iar pentru PM10, particule mai mari de praf, s-au înregistrat depășiri de aproape 800%. Și platforma aerlive.ro a înregistrat depășiri spectaculoase.