Un grup de peisagiști și voluntari inventariază arborii din Parcul Cișmigiu pentru a verifica tăierile făcute de Primăria Capitalei după reamenajarea spațiului verde

În total, în weekendul 3-4 august au fost inventariați 2.588 de arbori pentru care s-a introdus localizarea și diametrul, iar dintre aceștia pentru 1.894 de arbori a fost adăugată și specia. Peisagiștii estimează că în total, în Cișmigiu ar fi circa 4.000 de arbori. Datele au fost introduse în aplicația Tree Ploter, pusă la dispoziție de firma unuia dintre peisagiști.







A doua sesiune de inventariere va avea loc în weekendul 14-15 septembrie 2019, pentru a strânge date despre toți cei 4.000 de arbori. Proiectul va continua și în octombrie, după începerea anului universitar, cu ajutorul studenților de la facultățile de profil, astfel încât să fie introduse date și despre starea arborilor.







”Sunt mai multe chestii în neregulă. Principala este că nu se ține cont de faptul că există vegetație acolo. Chiar se specifică în comunicatul de la Primărie că întâi se va face proiectul tehnic, apoi releveul. Ori, ideea este că întâi tu faci proiectul tehnic, plătești niște bani, apoi faci releveul și constați că acolo există niște arbori istorici. În situația asta ce faci, refaci proiectul, mai dai niște bani sau tai arborii? De fiecare dată în toată chestia asta arborii pierd. Nu mai dă nimeni bani din nou pe proiectul tehnic. O mare problemă este că se sigilează (pavează) peluza centrală. Rădăcinile arborilor obișnuite acum cu umezeală și aer, brusc vor fi acoperite cu pavaj, practic o să omoare teii. În plus, ca să pavezi, vii cu utilaje, tasezi terenul și rupi rădăcinile, apoi nu mai au apă și aer. Ei argumentează că refac imaginea istorică, ceea ce nu este adevărat. În sensul că acum sunt 3 alei paralele, iar între ele sunt niște spații verzi , iar în amenajarea inițială era o suprafață pietruită, deci practic nu se reface imaginea istorică ci se reinterpretează, o să rezulte altceva. Apoi, de exemplu, se fac niște alei noi, iar aleile trec prin arbori și afectează și arbori ocrotiți”, a explicat Diana Culescu.





HotNews.ro a obținut proiectul de reamenajare a Parcului Cișmigiu, în cadrul căruia se vor face lucrări de circa 10 milioane de euro. Acesta prevede în linii mari păstrarea caracterului original al parcului și restaurarea elementelor definitorii - zona La cetate, la buturugă, terasa de trandafiri, grota, izvoarele, lacul și debarcaderul, însă propune și intervenții controversate: creșterea numărului de terase și chioșcuri de la 11 la 17, tăierea mai multor arbori, desființarea celor 3 locuri de joacă și amenajarea unuia mare în zona Pieței Walter Mărăcineanu, desființarea spațiului pentru câini, creșterea suprafeței aleilor ceea ce ar putea afecta arborii. O altă propunere controversată este pavarea peluzei de pe axul parcului.







”Am fost 6 peisagiști care i-am învățat pe cei 50 de voluntari ce să facă în teren, ce date să culeagă. Ce poți să iei foarte repede din teren și asta se face în străinătate cu persoane nespecializate, chiar și societatea civilă, poți să iei poziționarea arborilor, ai harta online și bifezi, confirmi că arborele este acolo și măsori trunchiu. Apoi peisagiștii au venit și au identificat specia. Noi estimăm că sunt în jur de 4.000 de arbori în Parcul Cișmigiu și am inventariat 2.588. Au fost oameni care au venit două zile la rând, câte 6 ore, au fost și oameni care au venit câteva ore, cât au putut. Aplicația a fost pusă la dispoziție de firma noastră, care a achiziționat-o. Am achiziționat abonamentul pe un an pentru aplicația în sine și am avut bani să cumpărăm doar două module, unul pentru eco-beneficii, fiindcă îți dă niște date super concrete și lumea înțelege numere și bani. Și ne-am mai luat un modul care permite să fie datele online tot timpul. Acum datele sunt la vedere doar dacă ai acces în aplicația noastră cu user și parolă. Dar noi vrem să punem totul online ca să poți vedea la orice oră, de exemplu, ce arbori sunt în Cișmigiu. Noi am cumpărat această aplicație fiindcă de ani de zile vreau să fac rost de sponsorizări să o luăm pe Asociația Peisagiștilor, pentru genul acesta de acțiuni, dar nu am găsit bani la nicio firmă care face proiecte pe CSR. Atunci, când am avut noi niște bani, am zis să o cumpărăm”, a declarat pentru HotNews.ro Diana Culescu, unul dintre peisagiștii care au lucrat la inventarul arborilor.Practic, fiecare dintre arborii inventariați apare pe hartă și utilizatorii pot avea acces la datele despre el. După introducerea speciei la cei 1.894 de arbori, aplicația a calculat și ecobeneficiile.„Aplicația #TreePlotter zice că cei 1.894 de arbori oferă comunității eco-beneficii în valoare de 136.239 de dolari anual, adică aproximativ 122.000 euro / an. Între aceste eco-beneficii se numără faptul că cei 1.894 de arbori strâng anual peste 17 milioane de litri de apă, respectiv cât două treimi din apa lacului din Cișmigiu și aproape 2 tone de praf”, a explicat Diana Culescu.”Dacă începe să se taie, noi nu vom mai ști ce a fost acolo, fiindcă nu există un plan care să spună acestea sunt dimensiunile arborilor și acestea sunt speciile. Teoretic aceste date sunt la Primărie, dar nu sunt publice și sunt date din 2011, fiindcă atunci a fost făcut acel registru verde și nu a fost actualizat. Scopul este să știm exact unde sunt arborii istorici, ce specii sunt, ce calități au. Vrem să vedem ce se mai păstrează din parc. În plus, dacă ai pus dimensiunea trunchiului și specia, aplicația îți spune exact pe unde trec rădăcinile. Așa aflăm ce arbori se taie, după ce am suprapus cu planul Primăriei”, a explicat Diana Culescu.În plus, peisagiștii doresc să demonstreze administrației locale că problema toaletărilor fără cap și lucrările edilitare care distrug rădăcinile arborilor, iar aceștia se usucă, se poate rezolva simplu cu tehnologia actuală, fără costuri mari.„Țelul meu final este să arăt ce poate să facă administrația publică și cât de ușor este cu ce instrumente complexe există la dispoziție. De exemplu, această aplicație spune pe unde trec rădăcinile unui arbore dacă introduci specia și diametrul trunchiului, ca să nu ai probleme când faci lucrări. Anii trecuți când s-au făcut lucrări la sistemul de iluminat, au tăiat rădăcinile platanului monumental și un sfert din coroană s-a uscat. Asta se întâmplă când nu știi pe unde trec rădăcinile arborilor. În plus, în funcție de recomandarea specialistului, indică cum se pot face intervențiile la coroana arborelui ”, a mai spus Diana Culescu.Peisagista a reclamat mai multe probleme în ceea ce privește proiectul de reamenajare a Parcului Cișmigiu, realizat de Primăria Capitalei.