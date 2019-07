Cum explică primarii de sector din București faptul că pun două - trei rânduri de borduri. Robert Negoiță despre celebrele diafragme roșii: Tot bordurile erau mai bune

Primarul Sectorului 2, Toader Mugur Mihai, a explicat pentru HotNews.ro că face această operațiune pentru a împiedica mașinile să parcheze pe spațiul verde, iar iarna, pentru a proteja gazonul de materialele folosite la deszăpezire.













Borduri Doamna Ghica, Sector 2







Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat pentru HotNews.ro că nu mai face celebrele diafragme roșii și că tot bordurile erau mai bune. Edilul spune că este nevoie de borduri înalte/diafragme pentru ca pământul să nu se scurgă în stradă, dar și pentru a împiedica șoferii să distrugă spațiul verde.











Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, spune că bordurile cu trei etaje nu sunt opera sa, acestea fiind moștenite, iar în timpul lucrărilor de reabilitare a bulevardului au fost doar reconstruite.











Explicațiile primarului Sectorului 4, Daniel Băluță: ”Sectorul 4, în ultimii 3 ani, a reușit să lărgească trei bulevarde extrem de importante pentru traficul din București: Șoseaua Berceni, Șoseaua Turnu Măgurele, Șoseaua Luică. De asemenea a reabilitat bd. Constantin Brâncoveanu, Obregia, Tineretului, Emil Racoviță și tronsonul I din Șoseaua Giurgiului, obținând peste 10.000 de locuri de parcare. În procesul tehnologic, cu certitudine s-a intervenit inclusiv la borduri. Nu au fost făcute însă cheltuieli inutile așa cum cu tristețe constat că sugerează anumite persoane. În legătură cu imaginile prezentate, ele sunt de pe bd. Cantemir unde Sectorul 4 nu a făcut altceva decât să remedieze statusul anterior pe care acele pastile le avea. Acele pastile, în formula aceasta, sunt prezente acolo de mai mult de șapte ani, însă de-a lungul timpului structura s-a deteriorat și a dispărut și nu am făcut altceva decât să le refacem. Ele au rolul de a împiedica parcajul. Ele au fost prevăzute când bulevardul a fost reabilitat de către Primăria Municipiului București acum 7 ani. Nu discutăm de mai mult de 5 pastile de o asemenea structură. Cele noi au altă structură și a fost identificată o altă soluție tehnică de a împiedica parcarea mașinilor”.











Pe bulevardul Dimitrie Cantemir din Capitală, Primăria Sector 4 a reamenajat colțurile de trotuar, la fiecare intersecție a bulevardului cu străduțele adiacente, și le-a păstrat înălțate pentru ca șoferii să nu poată parca pe colț, pe trotuar.









Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a luat decizia de înălța bordurile de pe bd. Iuliu Maniu pentru a împiedica șoferii să parcheze pe spațiul verde, dar și pietonii să traverseze neregulamentar.











Explicațiile primarului Sectorului 2, Toader Mugur Mihai: ”Sunt explicațiile specialiștilor de la ADP. Este nevoie de înălțare pentru protejarea spațiilor verzi pe timp de iarnă și pe timp de vară, pentru că anumiți cetățeni parchează pe spațiul verde. Iarna, se dă cu material antiderapant, care dacă ajunge pe spațiul verde îl distruge. Punem sistem de irigații pe toate aliniamentele și am avut foarte multe situații în care au intrat mașinile pe spațiul verde și au distrus și sistemul de irigații. Merită investiția, se face în toate sectoarele pentru protejare, dacă faci o investiție este păcat ca pe urmă să fie distrusă”.Explicațiile primarului Sectorului 3, Robert Negoiță: ”Eu nu mai fac nicio diafragmă că nu mai este nevoie, le-am făcut la vremea lor. Acolo unde este necesar, le facem. Eu am înlocuit bordurile cu etaj, că erau două borduri una peste alta, și am pus o diafragmă mai înaltă, că alea se strâmbau, creștea iarbă printre ele, arătau urât. De asta am pus diafragmele astea, care nu sunt o soluție bună. Tot bordurile sunt o soluție bună. Dar acum 6-7 ani când le-am schimbat era isteria cu bordurile și am zis să fac diafragme, a fost o greșeală. Tot bordurile sunt mai bune. Deocamdată le las așa, nu îmi place cum arată, dar am alte priorități. Le-o veni rândul și lor . Este nevoie ca bordurile să fie mai înalte acolo unde este terenul în pantă și îmi curge la vale pământul, trebuie să punem diafragma ca să oprim curgerea pământului. Și în anumite zone unde sunt spații verzi este bine să am zonă mai ridicată, că este bordură sau diafragmă, pentru a descuraja șoferii să urce cu mașina pe ele. Cu amenda nu merge, îi amendezi când îi prinzi, iar până îi prinzi îți distrug sistemul de aspersie. În București, vara, nu rezistă spațiile verzi fără aspersie, iar dacă a intrat cu mașina și a călcat aspersoarele, trebuie să le schimbi pe toate. Este o muncă de Sisif. Degeaba îl amendez cu 500 lei că pe mine mă costă 5000 de lei să repar ce a stricat el”.Explicațiile primarului Sectorului 6, Gabriel Mutu: ”Înainte să ne apucăm de reabilitarea bulevardului, pe scuar erau montate garduri, gardurile au fost montate tocmai pentru a proteja scuarul de cei care nu înțeleg că acolo nu este loc de parcare sau pentru a traversa bulevardul neregulamentar. Pentru că acele garduri arătau foarte urât am decis să nu mai montăm garduri și să ridicăm bordura astfel încât să nu se mai poată intra cu mașina sau traversa neregulamentar”.