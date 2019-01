Gabriela Firea, după ce Ministerul Sănătății le-a recomandat bucureștenilor să nu folosească apa de la robinet: Voi trimite Corpul de control să verifice ce s-a întâmplat/ Apa Nova: Nu a fost niciun risc pentru populație, apa este potabilă

La rândul lor, reprezentanții Apa Nova au susținut că apa furnizată bucureștenilor este potabilă.

”Azi vor veni rezultatele din laborator. Am dat o dispoziție ca reprezentanții Corpului de control al primarului general să înceapă o verificare a celor întâmplate. AMRSP va face propria evaluare. Am și eu întrebări ca orice cetățean, cine a poluat râul Argeș, cum s-a deversat acea cantitate de amoniu, cum s-a ajuns să regleze apa cu clor, de ce nu am fost informați așa cum prevad protocoalele”, a declarat primarul Gabriela Firea la începutul ședinței de Consiliu General de joi.