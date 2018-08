Primarul Robert Negoiță vrea să majoreze cu circa 25% numărul de posturi din instituție pentru înființarea unei noi direcții care să se ocupe de spațiile verzi

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, vrea să suplimenteze organigrama Primăriei cu peste 330 de posturi, ajungându-se astfel de la 1.030 la 1.364 locuri, potrivit unui proiect de hotărâre ce va fi supus vineri aprobării Consiliului Local. Mai exact, edilul vrea să înființeze o direcție mamut pentru gestionarea spațiilor verzi, care va avea circa 200 de posturi. Primarul Robert Negoiță spune că așa iese mai ieftin, noua direcție urmând să preia o parte din lucrările pe care acum le execută ADPB, o societate comercială a primăriei.





- în cadrul Direcției Administrative și Management se înființează Compartimentul Secretariat și Protocol cu 6 posturi de natură contractuală;

- se va înființa Compartimentul Urmărire Avize cu 4 posturi funcție publică;

- Serviciul Administrare Parcări, Întreținere și Reparații Alei se va reorganiza redenumindu-se Serviciul Întreținere și Reparații Alei și va avea 79 posturi de natură contractuală;

- Se înființează Biroul Tehnic Utilaj Auto cu 52 posturi de natură contractuală;

- Se înființează Direcția Generală Spații Verzi în subordinea directă a primarului Sectorului 3 cu 202 posturi de natură contractuală;

- se înființează Direcția Servicii Publice cu 10 posturi;

- se înființează compartimentul Implementare Sistem Informațional Geografic cu două posturi;

- Se înființează Serviciul Gestionare și Amenajare Parcări cu 10 posturi.

În 2017, Primăria Sectorului 3 a încheiat un acord-cadru estimat la circa 300 milioane de lei pentru întreținerea spațiilor verzi din zona I a sectorului. Acordul-cadru a fost încheiat pe o perioada de patru ani și vizează următoarele lucrări: întreținere zone verzi, parcuri, locuri de joacă, agrement și mobilier. Printre câștigători se află două firme abonate la contracte din bani publici: Cris Garden și Romprest Service.

Ofertanții cu care se încheie acordul-cadru de prestări servicii sunt:



- ASOCIEREA GEVA CONSTRUCT AMBIENT S.R.L. - CRIS GARDEN S.R.L. - GARDEN CENTER GRUP S.R.L. - GECA IMPEX P.M. S.R.L. - valoare ofertată 101.364.916,61 lei fără TVA;

- ASOCIEREA BRAI-CÂTĂ S.R.L. - PEPINIERĂ DE VAL D'YERRES DEUX S.R.L. - valoare ofertată 145.641.688,80 lei fără TVA;

- ASOCIEREA COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. - TRIUMF GARDENING S.R.L. - valoare ofertată 164.180.114,675 lei fără TVA.

În 2015, Consiliul Local sector 3 a atribuit contractul de delegare de gestiune a serviciului de amenajare și întreținere pentru majoritatea spațiilor verzi din sector către ADPB SĂ, respectiv zonele ÎI și III.



Potrivit anunțului de demarare a licitației, valoarea estimată a contractului este de 243.315.007,00 lei fără TVA. În contractul aprobat de aleșii locali nu este trecută valoarea estimată a acestuia ci doar prețurile la care se vor efectua aceste servicii, detaliate pe fiecare operațiune în parte. Primăria comandă în funcție de necesități serviciile de care are nevoie, deci valoarea contractului poate varia foarte mult.



Potrivit caietului de sarcini aprobat de consilierii locali, se concesionează activitatea de întreținere și amenajare a spațiilor verzi din următoarele locații:



- zona delimitată de str. Câmpia Libertății, bd. Basarabia, str. Dudești-Pantelimon, Sos. Gării Cățelu, Str. Drumul între Tarlale, bd. Th. Pallady, bd. 1 Decembrie 1918 - str. Liviu Rebreanu

- zona delimitată de b-dul Camil Ressu, str. Fizicienilor, bd. Energeticienilor, str. Releului, str. Splaiul Dudești, str. Nicolae Teclu, bd. Th. Pallady, bd. 1 Decembrie 1918, str. Liviu Rebreanu.



S.C. ADPB S.A. Sector 3 este o societate pe acțiuni în care pricipalul acționar este Primăria sectorului 3 cu cca 96% aport în acțiuni și alți doi investitori privați care dețin cca 4%.



La începutul anului 2014, Primăria sectorului 3 a concesionat întreținerea celor patru mari parcuri din sector - Titan, Alexandru Ioan Cuza, Titanii și Gheorghe Petrașcu - pe o perioada de 8 ani firmei Cris Garden. Pentru întreținerea spațiilor verzi, plantat panseluțe, copăcei, pus băncuțe, locuri de joacă, coșuri de gunoi și arteziene, primăria estimează să plătească peste 200 milioane lei (circa 50 milioane de euro). Pe lângă banii primiți de la Primărie, firma primește dreptul de a exploata aceste parcuri, urmând să dea instituției o redevență anuală minimă de circa 30.000 lei (circa 6.500 de euro).



Primăria Sectorului 3 are în vigoare mai multe contracte pentru întreținerea spațiilor verzi, unele încheiate recent. În plus, instituția are două companii muniipale înființate pentru această activitate. În plus, în primăvara acestui an, Robert Negoiță anunța disponibilizări la primărie. ”Toată viața învățăm. În această primăvară am avut o vizita oficiala în America de Nord și am văzut că în toată America de Nord, fără excepție, ei își fac tot, și salubritate, și spații verzi, inclusiv oamneii care făceau inspecția tehnică la mașini erau tot angajații primăriei si am zis că dacă la oamenii ăia funcționează, de ce nu ar fncționa și la noi. Și am făcut un calcul economic și mi-am dat seama că ies mult mai bine așa decât altfel. ADP o să renunțe la contractul de mentenanță, o să rămână doar cu contractul pe partea de lucrări. De asemenea, ADP va dezvolta foarte mult partea asta de producție. Partea de mentenanță trece la Primărie. Iar ADP-ul care este societatea primăriei și care gestionează două parți din trei din spațiile verzi, va prelua Primăria toată chestia asta, cu structura proprie. Ce trebuie să mai știți este că noi de săptămâna trecută reparăm străzile și le asfaltăm cu angajații Primăriei. Noi avem contract, dar nu le mai dăm comandă atâta vreme cât mă descurc fără ei. Avem acord-cadru. Dacă am nevoie le dăm comandă, dacă nu, nu. M-au supărat, nu este posibil ca la final de august eu încă să mai am gopi”, a declarat Robert Negoiță pentru HotNews.ro.Cele mai importante schimbări în organigramă sunt: