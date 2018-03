UPDATE Primarul Robert Negoita anunta disponibilizari la Primaria Sector 3: Trebuie sa luam masuri ca bugetul de salarii sa nu afecteze bugetul de investitii

"Noi am crescut salariile foarte mult anul trecut, unele chiar s-au dublat. De exemplu la urbanism si la IT unde aveam oameni angajati cu 1200 lei pe luna. Trebuie sa fim constienti ca nu poate sta un arhitect, un urbanist, un IT-isti pe acesti bani cand salariile din mediul privat sunt cum sunt. Aceasta masura va aduce performanta si va reduce coruptia, fiindca nu poti sa te intrebi de ce sta un arhitect pe 1200 lei luna la primarie, insa ca bugetul de salarii sa nu afecteze bugetul de investitii trebuie sa facem disponibilizari. In circa luna vom face o conferinta de presa in care vom prezenta exact cum s-a modificat organigrama primariei", a declarat Robert Negoita pentru HotNews.ro.Acesta a postat pe pagina de Facebook ca va face disponibilizari."Am demarat o analiza ampla, la finalul careia vrem sa vedem exact ce numar de angajati este necesar, pe fiecare structura, si unde se impune sa facem reduceri. Desigur, fara ca activitatea sa fie afectata in vreun fel. Dimpotriva, scopul este de a decide cum putem eficientiza activitatea, astfel incat sa crestem randamentul la nivelul institutiei, la nivelul tuturor departamentelor si structurilor", a postat primarul pe pagina de Facebook.Primarul spune ca a crescut salariile angajatilor, si asteapta sa creasca si performanta acestora, dar si volumul de munca prestat."La Primaria Sectorului 3, am militat si am reusit sa acordam salarii marite, corecte, angajatilor. In special celor din departamentele cheie, unde nu reuseam sa atragem specialisti, fiindca nu puteam concura cu mediul privat. Majorarea salariala atrage si cresterea performantei. Cine isi imagina ca va presta aceeasi munca, dar pe un salariu net superior, si-a format o impresie gresita. Grija in cheltuirea banului public nu este o lozinca de enuntat in dezbateri, ci ar trebui sa fie o preocupare reala, ceea ce, la Primaria Sectorului 3, se si intampla. Iar astazi, datorita faptului ca am crescut lefurile, trebuie sa luam o serie de masuri, astfel incat, bugetul de salarii sa nu afecteze bugetul de investitii", a mai postat primarul pe pagina de Facebook.