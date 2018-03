​SONDAJ Care ar trebui sa fie prioritatile pentru problema traficului bucurestean?

Sondaj HotNews.ro: Care ar trebui sa fie prioritatile pentru problema traficului bucurestean?

Primarul Bucurestiului, Gabriela Firea, aflata de aproape doi ani in functie, a enumerat marti cauzele pe care le are in vedere pentru haosul din traficul capitalei. Ea nu a vorbit despre restantele in aplicarea masurilor propuse de ea insasi. Dar a mentionat proiecte restante sau suspendate, de la extinderea soselei de centura la aeroportul din sudul Capitalei si de la autoritatea asupra metroului pana la intarzierile la autostrada Pitesti-Sibiu. Detalii