Articol susținut de BASF Joi, 08 Decembrie 2022, 14:52

Smile Media

Domeniul Aristiței este o cramă cu tradiție, aflată în Valea Călugărească, un loc care te îmbie să deguști un pahar de vin împreună cu prietenii, dar și un loc în care poți descoperi următorul tău vin preferat. Am vrut să aflăm istoria acesteia și am vorbit cu Cristian Tudor, oenologul cramei, pentru a afla micile detalii care au transformat, de-a lungul timpului, Domeniul Aristiței în locul de astăzi, unde cunoscătorii, dar și pasionații se pot bucura de gustul desăvârșit al unui pahar de vin de calitate. ”Structura cramei este astfel concepută încât să păstreze funcțional beciul de peste 100 de ani al vechiului conac”, ne-a povestit Cristian Tudor.

Domeniul Aristiței, o cramă cu tradiție Foto: Domeniul Aristiței

Domnule Tudor, bine ați venit, încep cu o întrebare simplă, firească, cum a luat naștere Domeniul Aristiței?

Cristian Tudor:. Cristian Tudor mă numesc, sunt oenologul domeniului Aristiței, domeniul situat la Valea Călugarească. Domeniul a luat naștere în anul 2013, atunci când investitoarea în acest domeniu, domnișoara Bianca Ioniță, ajunge aici pur și simplu din întâmplare, însoțită de mama dumneaei și de fostul proprietar al domeniului, un moștenitor al familiei Bujoiu. Impresionate de frumusețea locului, de zonă, dar și de faptul că în acea perioadă erau migdalii seculari, care sunt plantați pe aleea principală a domeniului. Aceștia erau înfloriți, astfel că au hotărât să cumpere acest domeniu și, tot în același an, au plantat cele 4 hectare cu viță de vie.

Aceasta era suprafața pe care o avea via în momentul în care a venit investitorul, nu?

Cristian Tudor: Aceasta era suprafața de vie a vechiului domeniu da, de peste un secol și care s-a păstrat în toată această perioadă. Numai că ea fiind destul de veche, a trebuit replantată, clar. Practic amprenta viticolă a domeniului este aceasta de 4 hectare. Mai cuprinde domeniul și alte construcții în curs, câteva clădiri auxiliare.

Care este originea numelui, cum a ajuns să se numească Aristița?

Cristian Tudor: Revin iarăși la domnișoara Bianca Ioniță, care denumește noua achiziție, noul domeniu viticol, în cinstea mamei sale, doamna Ioniță Aristița Adina. De aici denumirea de Domeniul Aristiței.

Cine s-a ocupat la început de cramă în momentul în care practic ea a fost repusă în afaceri?

Cristian Tudor: De suprafața viticolă s-au ocupat specialiștii din fonduri europene -replantări de suprafețe de viță de vie. De la început am fost cooptat în cramă și atunci mi-am pus experiența în practică în noua cramă.

Ce soiuri se cultivă și care ar fi structura cramei în momentul de față?

Cristian Tudor: Soiurile cultivate sunt Sauvignon Blanc, Muscat Otonel, Fetească Neagră și Cabernet. Structura cramei este astfel concepută încât să păstreze funcțional beciul de peste 100 de ani al vechiului conac. Deci, după cum v-am spus, familia Bujoiu avea aici, la Valea Călugarească, un conac de vară, dar și o cramă mică pentru aceste 4 suprafețe, 4 hectare, plantate cu viță de vie. Atunci când s-a pus problema construcției unei crame noi a trebuit să înglobăm în noul concept de cramă - butic și acest beci secular, căruia i-am dat funcționalitate nouă în cadrul noii crame.

Îmi imaginez că crama are și un spațiu dedicat degustărilor. Cum arată o degustare la Crama Aristița?

Cristian Tudor: Da, există așa ceva. Un spațiu dedicat degustărilor foarte frumos, modern. Te duci cu gândul la o sufragerie veche unde te întâlnești cu prietenii, este un spațiu călduros și ca atmosferă și, de aici, vizitatorii pleacă întotdeauna impresionați de frumusețe, dar și de vinurile pe care le întâlnesc la noi. O degustare poate fi profesională atunci când vorbim de degustări tematice, cu alți colegi din arealul viticol Dealu Mare, dar și de agrement. Acestea se adresează în special vizitatorilor, iubitorilor de vin și, ca modalitate, sunt câteva pachete de degustare pe care vizitatorii și le aleg în prealabil. Se fac vizite în vie, vizite pe domeniu, în cramă, cu explicații, răspunsul la întrebări, absolut tot ce necesită o lămurire din partea noastră, își găsește răspunsul la întrebările vizitatorilor și iubitorilor de vin care ne trec pragul.

Care sunt vinurile pe care le preferă vizitatorii din ce ați reușit să vedeți în urma degustărilor de până acum?

Cristian Tudor: Referitor la vinurile noastre, putem spune că sunt concepute astfel încât să acopere preferința unui număr cât mai mare de vizitatori, de consumatori, pentru că consumatorii nu au aceleași gusturi. Sunt diferențiați între ei de cunoștințe, de experiență, de ceea ce vor să afle despre un vin, mai ales nou, cum sunt vinurile noastre și de aceea încercăm să producem aici vinuri adresate tuturor categoriilor de consumatori, inițiați sau nu, și să mulțumim cât mai mulți dintre aceștia.

Există un vin emblemă al cramei și dacă da, care ar fi acesta?

Cristian Tudor: Da, noi suntem în piață, intrați în acest domeniu ca și cramă din 2019, atunci a fost primul an de producție al nostru. Deci nu putem spune că avem vinuri mai vechi de acest an, dar da, pot afirma, că de exemplu, Merlot 2019 este un vin emblematic pentru crama noastră. Are și cele mai multe recunoașteri naționale și internaționale la concursurile de profil, iar la concursul organizat de BASF anul acesta avem în spate diploma aferentă medaliei de aur.

Vă referiți, presupun, la ediția a șaptea a concursului organizat de BASF, Povești cu Vinuri Românești. Cum vi s-a părut competiția? Ce ați învățat de acolo? Cu ce ați venit din confruntarea cu ceilalți producători?

Cristian Tudor: Trebuie să menționăm în primul rând că este o competiție care se adresează micilor producători de vin din România, deci ne încadrăm la acest criteriu de selecție a participanților. Este o experiență deosebită. De ce? Pentru că, prin participare, prin câștigarea, dacă e cazul, a vreunei recunoașteri în premii, producătorul respectiv iese cumva în evidență în acest sector. Va fi pus în valoare, va crea cumva curiozitate din partea consumatorilor și îl vor căuta. Deci, este o rampă de lansare pentru micii producători și o idee excelentă a grupului BASF de a se adresa strict acestor mici producători prin organizarea unui astfel de concurs.

La următoarele ediții ale Povești cu Vinuri Românești cu ce aveți de gând să să mergeți? Dacă puteți să ne destăinuiți puțin din secretele cramei.

Cristian Tudor: În fiecare an scoatem produse noi, încercăm să perfecționăm produsul și să creăm curiozitate permanentă pentru vinurile noastre. Bineînțeles că la ediția următoare vom avea alte soiuri, sortimente de vin pe care le vom înscrie în concurs. Vreau sa mai menționez că toate vinurile înscrise anul acesta de crama noastră în concurs au obținut premii. Chiar mai mult decât acest Merlot pe care l-am discutat anterior, cupajul roșu al cramei noastre, rezerva din 2019 a obținut locul 2 în selecția regională a concursului, etapa Muntenia și Dobrogea și, ca atare, a fost vinul nostru care a participat în finala națională a acestui concurs.

Apropo de competitori și de ceilalți producători mici, cum spuneați dumneavoastră, cu ce se diferențiază Crama Aristiței de ceilalți jucători din piață, la nivelul ei, bineințeles?

Cristian Tudor: Prin poveste, în primul rând. Este o poveste complexă. Ea vine, după cum am spus, și din istoria locului și din ce s-a întâmplat aici de-a lungul secolelor, din punctul acesta de vedere al vinificației, al vinului, dar și prin faptul că încercăm să împletim această tradiție cu o poveste nouă, cu vinul actual produs în condiții de vinificație modernă. Pentru că toate utilajele din crama noastră sunt utilaje noi, sunt concepute astfel încât să fie performante, să eliminăm cât mai mult munca manuală, au un grad ridicat de automatizare și să răspundă cerințelor oenologului pe fiecare categorie de vin. Acestea ar fi, pe scurt, elementele care ne diferențiază față de ceilalți competitori de pe piață. Ne dorim să fie cât mai mulți pentru că atunci vom avea închegat un sector mult mai stabil, mai solid. Spun dintotdeauna, din păcate, în Valea Călugărească, o veche localitate cu istorie bogată în viticultură, este la momentul acesta, singura inițiativă de acest gen.

Decizia de a investi și de a construi o cramă proprie a fost unul din elementele care au stat la baza dezvoltării domeniului Aristița. În același timp, ați introdus sau crama a introdus conceptul acesta de oenoturism. Spuneți-mi puțin ce înseamnă asta și cum se vede conceptul ăsta pus în practică la cramă la dumneavoastră?

Cristian Tudor: Construcția cramei a început în anul 2017. Este realizată prin investiție proprie a investitorului, iar partea de utilare s-a făcut printr-un program finanțat de Uniunea Europeană. Deci tot ce înseamnă tehnologie este achiziționat prin acest program și atunci, beneficiind de acest sprijin, am optat ca utilajele să fie moderne, chiar un pic peste nivelul multor crame mai mari din România. Cam ăsta a fost startul nostru. În 2019 am început să producem prima dată în propria cramă. În acești ani anteriori construcției cramei s-a prelucrat la un alt operator în domeniu din apropiere.

Care sunt planurile de viitor, ce vă propuneți pentru următoarea perioadă?

Cristian Tudor: În primul rând, să completăm cumva suprafața de vie și cu alte sortimente de struguri. Avem disponibile încă aproape 13 hectare. Acum, sunt defrișate și în pregătire a replantării și să aducem sortimentul nostru de vinuri în concordanță cu cerința consumatorului. Pentru că probabil cei care ne urmăresc își vor pune întrebarea “bine, nu aveți Merlot în plantație, dar de unde-l aveți?”. Sunt struguri achiziționați de la producători autorizați din Dealu Mare și identificați în centrul nostru.

Domnule Tudor, la final, o întrebare mai personală, ce vin preferați din ceea ce produceți?

Cristian Tudor: Îmi greu să spun că prefer unul sau altul din vinurile produse de mine aici. E ca și cum ai cere unui părinte să spună ce copil își iubește mai mult. Trecând un pic peste acest fapt, recunosc că totuși vinurile roșii, cele cu un stagiu de baricare adecvat, reușesc să se impună în preferințele consumatorilor și deci și în a mea. Da, recunosc că la momentul acesta cupajul roșu rezervă Merlot sunt niște vinuri care pot duce și pot face față oricărei cerințe mai elevate consumatorului final.

Domeniul Aristiței este situat în Valea Călugarească, satul Nicovani. Acesta deține 4 ha cultivate cu viță de vie și o cramă boutique nouă, dotată cu utilaje ultramoderne de vinificație, ce are o capacitate de producție de 100000 lt.

Valea Nicovani este datată ca parte a localității încă din secolul XV. Are o veche tradiție în cultivarea viței de vie și producerea vinului. La începutul secolului XX aici aveau conace cu vii o serie de oameni importanți la acea vreme. Printre aceștia și Ion Bujoiu, om politic, fost ministru al economiei în perioada interbelică. Familiei Bujoiu i-a aparținut acest domeniu până în 1947, iar după 1989 este retrocedat moștenitorilor familiei, de la care în 2013 cumpără D-ra Bianca Ioniță, redenumind domeniul după mama sa, D-na Adina Aristița Ioniță.

Colecția de vinuri a Domeniului Aristitei, dar și vinurile emblematice produse de crama din Valea Calugeasca le puteți găsi aici.

Articol susținut de BASF