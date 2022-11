Articol susținut de BASF Luni, 14 Noiembrie 2022, 09:16

„Suntem o cramă 100% de familie, construită de la zero, dintr-un vis. Asta ne asigură o fundație solidă”. Așa se descriu cei de la Pivnița Savu, o cramă din Ciumbrud, județul Alba, de care se ocupă exclusiv membrii familiei Savu, începând cu bunicul de 82 ani, cel care a revendicat vechile plantații de viță de vie deținute istoric, și până la Sergiu, cel mai tânăr membru al echipei, de doar 22 de ani. Iar munca în familie este acel punct forte care le-a asigurat succesul.

Povestea Pivniței Savu Foto: Pivnița Savu

Trecut, prezent, viitor - de la primul hectar de viță de vie la un Sauvignon Blanc premiat

Povestea cramei Pivnița Savu a început în 2012, imediat după ce Nicolae Savu, acum în vârstă de 82 de ani, a revendicat vechile plantații de viță de vie ale familiei. La început a fost doar un hobby - familia Savu producea vin pe care îl vindea doar către cercurile de prieteni.

În prima fază, via avea mai puțin de 1 hectar, apoi s-a dezvoltat pe măsură ce familia a achiziționat plantații pe care a reușit să le salveze de la pierire. Un pas important a fost realizat în 2016, când familia Savu a început renovarea unui spațiu ce a devenit, treptat, atelierul unde vinurile sunt create și locul în care este pusă în pahar povestea întregii familii și a zonei. Astfel, crama s-a dezvoltat de la an la an, iar primele vinuri îmbuteliate au fost lansate pe piață în anul 2021, millésime 2020.

“Familia Savu se află în Ciumbrud de peste 100 de ani, fiind, totodată, cea mai veche, dar și cea mai numeroasă familie din această localitate. Odată cu redobândirea parcelelor cu viță de vie, imediat după revoluție, de către bunicul nostru, ne-am îndreptat către pasiunile moștenite din tată în fiu – viticultura și vinificația. Am venit cu noi metode și tehnologii de producere și prelucrare a strugurilor, schimbând modul în care aceștia sunt cultivați. Desigur, practicile noastre au fost privite cu mult scepticism la început, însă acum au devenit un standard de calitate”, a declarat Sergiu Savu - vinificator și marketing manager al Pivniței Savu.

Astăzi, Pivnița Savu procesează struguri obținuți de pe o plantație de aproape 10 hectare, într-o cramă de mai puțin de 1.000 mp, unde o echipă de 5 persoane reușește să pună terroir-ul de Ciumbrud în paharele pasionaților de vin. Fiecare boabă de strugure este recoltată și prelucrată manual, cu o atenție desăvârșită pentru fiecare detaliu, iar sticlele de vin, care poartă semnătura familiei, sunt chintesența vinului de Cimbrud, dar și o declarație personală.

„De la primii pași realizați în acest domeniu, în 2012, și până în 2021, când am lansat primul nostru vin îmbuteliat, ne-am focusat pe a învăța cât mai multe, a ne cunoaștem terroir-ul și a ne crea propria identitate. De asemenea, am identificat nișa de clienți către care ne-am dorit să ne îndreptăm, deoarece funcționăm după un set de practici și valori bine stabilite. În toată activitatea pe care o desfășurăm, scopul principal este mulțumirea fiecărui client care savurează oricare dintre vinurile noastre. Vom continua întotdeauna să producem vinuri artizanale, vinuri în care identitatea noastră și a terroir-ului este prezentată fidel. Interesele noastre sunt și vor fi mereu orientate în direcția conservării mediului, îmbunătățirii practicilor și, cel mai important, înspre surprinderea consumatorilor”, povestește Sergiu Savu.

Iar această perioadă de învățare și de aprofundare a contribuit la succesul rapid al cramei, chiar de la lansarea primului vin îmbuteliat. Astfel, Pivnița Savu s-a calificat, în 2022, printre finaliștii categoriei de vinuri albe, din etapa regională Banat & Transilvania a concursului „Povești cu Vinuri Românești”, organizat de BASF Agricultural Solutions România, unul din cei mai mari furnizori ai pieței locale de produse pentru protecția plantelor.

Familia Savu și acronimul valorilor

De cramă se ocupă exclusiv membrii familiei Savu - de la îngrijirea viței de vie și până la procesul de vinificație, la crearea vinului și chiar a designului de produs, PR și marketing. „Practic, totul se întâmplă în familie”, spune Sergiu Savu.

Numele cramei a venit, în mod evident, de la numele familiei, însă nu este doar atât. „Denumirea vine de la locul din care visul nostru a luat naștere, din pivnița casei, unde și bunicul nostru îsi făcea vinurile. Este cumva punctul nostru de pornire. Iar Savu este atât numele familiei noastre, cât și un acronim care surprinde toate valorile noastre de bază: Sustenabilitate, Ambiție, Viziune și Unitate”, a mai spus Sergiu.

Pasiunea, rețeta principală a vinului

Fiecare vin realizat de Pivnița Savu este unic și special, în modul lui. De altfel, familia Savu crede cu tărie că în obținerea unor struguri, și, mai târziu, al unor vinuri de calitate și apreciate, nu este suficientă folosirea unei tehnologii moderne, ci este nevoie, în special, de pasiune, deoarece vinul trebuie înțeles.

“Nu poți face niciodată vin excepțional dacă nu ești cu adevărat pasionat”, spune Sergiu Savu, adăugând că pasiunea este acel ingredient care a făcut din vinurile cramei unele foarte apreciate de un public aflat mereu în căutarea de vinuri de calitate, deosebite, cu un buchet și o savoare cu adevărat inedite.

Dacă ar fi să aleagă un vin emblemă, acesta ar fi Feteasca Regală

„Iubim toate vinurile pe care le creăm. Însă, dacă ar fi să alegem acel vin care ne reprezintă, atunci acesta este Feteasca Regală. Este soiul nostru de suflet, soiul cu care ne-am început aventura în lumea vinului, dar și soiul care reprezintă cel mai fidel terroir-ul nostru. Acesta provine și dintr-o plantație de peste 40 de ani, de pe diferite parcele, aflate la diferite altitudini”, explică Sergiu Savu.

Un loc aparte în portofoliul Pivnița Savu îl ocupă însă Duchess of Transylvania, un vin pe care l-au conceput, după cum a declarat reprezentantul cramei, exact pentru publicul tânăr și aflat în căutarea de noi experiențe.

„Este un rosé puțin mai atipic, destul de gastronomic. Pentru cei care apreciază raritatea în forma sa cea mai autentică, Duchess of Transylvania este o creație cu adevărat singulară. Duchess este capabil să îndeplinească o viziune ambițioasă, invocând atât moștenirea, cât și destinul, pentru a crea cea mai pură reprezentare a rarității”, mai spune Sergiu Savu.

Întreaga colecție de vinuri din gama Pivnița Savu vine cu un design unic. Etichetele sunt simple și modeste, parcă o caracterizare fidelă a trăsăturilor familiei. Contra-eticheta este una extrem de detaliată, având cumva și un rol didactic, ajutând la educarea consumatorului, dar reprezentând și transparența cramei.

„Credem că succesul nostru vine, în mare parte, și din modul sincer și unic în care am reușit să ne creăm identitatea vizuală. Etichetele noastre au o notă unică, care atrage clientul și care are rolul de transmite cât mai fidel viziunea noastră”, a subliniat Savu.

Iar eticheta este prima legătură pe care o creează Pivnița Savu cu pasionații de vin ce îi devin clienți. O legătură care, așa cum spune Sergiu, devine treptat una „foarte strânsă”.

„Între noi și clienții pe care îi avem se leagă o relație de prietenie, iar aceasta, alături de o transparență puternică și inovație continuă, stau în spatele loialității ridicate de care ne bucurăm. De altfel, noi ne adresăm în principal iubitorilor de vin, toate vinurile noastre fiind unele artizanale, destinate segmentului HoReCa”, susține Sergiu Savu.

Ce urmează pentru Pivnița Savu

Obiectivul declarat al familiei Savu este să rămână în categoria cramelor mijlocii, cu o suprafață cultivată de 10-15 hectare, dar care creează vinuri artizanale, premium și super premium și se dezvoltă permanent în zona experiențelor oferite clienților.

„Pe lângă investițiile în tehnologie și utilaje de ultimă oră, care ne ajută să creăm vinuri foarte interesante, dorim să investim în a aduce clienții tot mai aproape de noi, de cramă și de plantațiile noastre. Astfel, ne vom orienta și către segmentul de turism viticol, acesta fiind următorul pas de dezvoltare al cramei Pivnița Savu”, a mai spus reprezentantul familiei.

Experiența „Povești cu Vinuri Românești”

Pentru Pivnița Savu un pas important în dezvoltare l-a avut și participarea la competiția „Povești cu Vinuri Românești”. În ediția din acest an, vinul SAUVIGNON BLANC, cu care crama s-a înscris în concurs, a ajuns în marea finală a concursului, fiind unul dintre cei trei câștigători ai etapei regionale la categoria vinuri albe.

„Sauvignon Blanc, sec, din 2021, este un vin cu o aromă pătrunzătoare și autentică. Fiind cultivat în Transilvania, am reușit să captăm toate aromele varietate ale acestuia, în timp ce aciditatea am păstrat-o ridicată. Este, cu siguranță, un vin foarte deosebit, pe care clienții noștri îl apreciază și suntem mândri că am reușit să atragem atenția juriului “Povești cu Vinuri Românești”, explică Sergiu Savu.

Mai mult de atât, tot în etapa regională Banat & Transilvania a ediției din 2022, eticheta sticlei de vin a cramei a fost desemnată, de către publicul larg, cea mai frumoasă etichetă a regiunii.

Dar, dincolo de bucuria de a se califica cu unul dintre vinuri în etapa finala a concursului, alături de alte crame cu istoric poate mai îndelungat decât cel al Pivniței Savu, pentru familia din Ciumbrud cel mai important aspect a fost experiența oferită de acest concurs.

“Povești cu Vinuri Românești” este un concurs de referință pe piața de profil, organizat de BASF România cu sprijinul Asociației Degustătorilor Autorizați din România (ADAR), fiind dedicat viticultorilor mici și mijlocii, cu suprafețe cultivate sub 100 de hectare.

“Experiența oferită de BASF prin această competiție ne-a dat șansa de a învăța mai multe și de a înțelege care sunt acele aspecte de îmbunătățit pentru vinurile noastre. Dacă atunci când noi degustăm propriile vinuri riscăm să devenim subiectivi, un juriu profesionist și obiectiv, precum este cel al concursului “Povești cu Vinuri Românești”, ne poate expune realitatea, reușind astfel să ne îmbunătățim produsele și să corectăm anumite greșeli. De asemenea, considerăm că a fi câștigător sau finalist într-o astfel de competiție atestă, o data în plus, calitatea și autenticitatea vinului în ochii clientului. În plus, se creează un networking grozav, care ne permite să colaborăm pentru elaborarea de produse tot mai bune”, susține Sergiu Savu.

Iar când vine vorba despre planurile de viitor, Pivnița Savu nici nu stă pe gânduri – cu siguranță va participa și la edițiile viitoare ale competiției “Povești cu Vinuri Românești”. Ambiția și pasiunea cu care realizează vinurile sunt cu atât mai mari știind că îi așteaptă o evaluare complexă, care validează, încă o dată, calitatea produselor, a etichetei și, de ce nu, a viziunii pe care o are crama.

