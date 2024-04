Parteneriat media Joi, 25 Aprilie 2024, 14:19

​BURNA BOY, câștigător al unui premiu Grammy la categoria “Best Global Music Album”, va ajunge in aceasta vară pe scena principală a festivalului UNTOLD. Artistul, originar din Nigeria, are concerte sold-out pe marile arene ale lumii. Ed Sheeran, Justin Bieber, J Balvin, Stormzy, USHER, Chris Martin, 21 Savage, Jay Cole, Sam Smith, Beyonce, Khalid, Major Lazer, DJ Snake sau Rita Ora sunt doar câteva dintre numele mari, la nivel global, cu care BURNA BOY a avut colaborări.

Burna Boy Foto: UNTOLD

STILUL AFROBEATS ESTE UNUL DINTRE CELE MAI INFLUENTE FENOMENE MUZICALE DIN LUME

Există câteva nume în industria muzicală care au reușit să ofere un mix perfect de sunete, iar BURNA BOY este unul dintre artiștii care a oferit lumii o astfel de combinație unică de dancehall, reggae, afrobeat și pop.

Cu ritmurile sale contagioase și influențele diverse, genul Afrobeats a devenit rapid un fenomen global. Originar din Africa, acest stil muzical vibrant și plin de energie a captivat audiența din întreaga lume. Artiști precum BURNA BOY, Wizkid și Davido au fost printre pionierii care au propulsat Afrobeats-ul în mainstream-ul muzical internațional.

Evenimente sold-out organizate pe cele mai mari stadioane din lume, din Statele Unite, Marea Britanie și Europa, dar și numărul uriaș de ascultări de pe platformele de streaming, peste 15 miliarde, au contribuit la popularitatea explozivă a acestui gen muzical.

În iunie 2023, Spotify a numit stilul Afrobeats ca unul dintre cele mai influente fenomene muzicale din toate timpurile și a lansat platforma “Afrobeats: Journey of a Billion Streams”.

BURNA BOY, CÂȘTIGĂTOR AL UNUI PREMIU GRAMMY, A FOST INCLUS PE LISTA RENUMITEI REVISTE TIME A CELOR MAI INFLUENTE 100 DE PERSONALITĂȚI ALE LUMII ÎN 2024

BURNA BOY a devenit vizibil încă de la lansarea albumului de debut, “L.I.F.E”, în 2013 și acesta a fost doar începutul.

În 2018, albumul “Outside” a ajuns pe locul trei în Billboard Reggae, iar în 2019 a câștigat premiul la categoria “Best International Act”, în cadrulBET Awards. A fost și anul în care a fost desemnat de Apple Music, „Up Next Artist”. Din acest punct, nigerianului devine un artist cu expunere la nivel internațional, iar sound-ul său unic i-a adus o nominalizare la cea de-a 62-a ediție a premiilor Grammy, pentru albumul “African Giant”, la categoria Best World Music Album.

Primul Grammy a venit un an mai târziu, în 2021. Albumul „Twice as Tall” a fost desemnat favorit și a câștigat premiul “Best World Music Album”. La acest album, BURNA BOY a colaborat cu Youssou N'Dour, Naughty by Nature și Chris Martin de la Coldplay.

În luna aprilie 2022, BURNA BOY a fost primul artist de origine nigeriană care a fost headliner la un eveniment sold-out în Madison Square Garden.

Albumul „Love, Damini” a fost lansat în ziua în care BURNA BOY împlinea 31 de ani, pe 2 iulie 2022. Single-ul de promovare, “Last, Last” a fost un succes, pentru această piesă artistul nigerian a folosit un sample dintr-o piesă semnată de Tony Braxton, “He Wasn’t Man Enough”, și a fost certificat cu Discurile de Platină și de Diamant pentru numărul de copii vândute la nivel global. A fost nominalizat la categoria “Best Global Music Performance”, în cadrul premiilor Grammy.

In 2023, BURNA BOY a avut un show live sold-out pe London Stadium, la care au participat 60.000 de oameni .

La acest eveniment a lansat hit-ul "Sittin' on Top of the World" cu care își promova cel de-al 7-lea album din carieră, “I Told Them...”, cu care a debutat pe locul 1 în UK Albums Chart și a primit un număr record de nominalizări, patru, la cele mai importante categorii ale premiilor Grammy. Publicația Rolling Stone a inclus albumul lui BURNA BOY în clasamentul „The 100 Best Albums of 2023”, iar zilele trecute publicația Time l-a inclus în clasamentul celor mai influente 100 de personalități ale lumii în anul 2024. Acest clasament recunoaște și onorează implicarea pe care, acești 100 de oameni, o au în domenii precum artă, cultură și activism social.

UNTOLD se pregătește să-și deschidă porțile universului magic în perioada 8-11 august pentru sutele de mii de fani din întreaga lume, pentru care organizatorii pregătesc noi experiențe memorabile și un lineup impresionant în care sunt incluși DJ de top la nivel global: Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Alok, Timmy Trumpet, Lost Frequencies, Purple Disco Machine, Carl Cox, Fisher, Solomun, Black Coffee și mulți alții.

UNTOLD ȘI VISA LANSEAZĂ UNTOLD CREATORS, PRIMULPROGRAM DE MENTORSHIP DEDICAT VIITOAREI GENERAȚII DE CREATORI DE FESTIVAL

În fiecare vară, Cluj-Napoca devine epicentrul unei experiențe de festival memorabile, UNTOLD, care reușește să redefinească standardele industriei muzicale în fiecare ediție. În acest an, UNTOLD și Visa lansează UNTOLD CREATORS, o inițiativă dedicată viitoarei generații de creatori de festival din România.

Inițiativa UNTOLD CREATORS by Visa își propune să ofere tinerilor pasionați de muzică și evenimente o platformă de mentorat și dezvoltare profesională, conectându-i cu experți din industrie și oferindu-le oportunitatea de a-și transforma pasiunea într-o carieră de succes și de a-și dezvolta abilitățile într-un mediu dinamic. Programul este adresat tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani, pasionați de industria muzicală și de evenimente, și se concentrează pe patru domenii cheie: DJ-ing și producție muzicală, foto și video storytelling, management artistic, comunicare și sponsorizare de festival.

Programul de mentorat va oferi celor 80 de participanți selectați șansa de a participa la workshop-uri intensive, de a lua parte la sesiuni de training alături de experți din domeniu și, în final, de a concura pentru șansa de a se alătura echipei UNTOLD. Mai multe detalii despre programul de mentorat UNTOLD CREATORS by Visa pe www.untoldcreators.com.

Festivalul UNTOLD are loc în perioada 8-11 august, în Cluj-Napoca. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com .

