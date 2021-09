Peste 265.000 de participanți în cele patru zile la Untold

Parteneriat media

Timp de patru zile, fanii veniți din peste 100 de țări ale lumii s-au bucurat de prezența celor mai mari artiști, DJ-i și trupe live. Fiecare invitat al festivalului UNTOLD și-a declarat entuziasmul de a ajunge la un eveniment cu public, după o perioadă de doi ani de pauză. Încărcătura emoțională a fost puternică în fiecare zi a festivalului, atât pentru participanți, cât și pentru artiști și organizatori.Alok, care ocupă locul 5 în clasamentul celor mai buni 100 de DJ ai lumii, a fost unul dintre artișii care a urcat pe mainstage-ul UNTOLD în ultima noapte de festival. Brazilianul le-a mărturisit zecilor de mii de fani că este extrem de recunoscător pentru ceea ce a trăit pe Cluj Arena.„Este primul meu show live după o perioadă lungă de timp. Sunt extrem de entuziasmat pentru că am această ocazie de a fi alături de voi. Sunt DJ de peste 17 ani, dar în ultimii doi ani nu am putut ajunge la niciun eveniment. Iubesc România și-mi doresc să revin la UNTOLD!”, a declarat Alok.Experiența UNTOLD 2021 a inclus un alt moment memorabil pe mainstage-ul festivalului. Afrojack, care ocupă locul 7 în ierarhia celor mai buni 100 de DJ ai lumii, a lansat în premieră mondială pe Cluj-Arena noul său single intitulat „Anywhere”. A fost un dar oferit de DJ-ul și producătorul olandez fanilor care au așteptat revenirea lui pe scenă mai bine de doi ani.Alături de acești artiști pe scena principală UNTOLD au mai urcat cei doi membri ai proiectului Ofenbach, francezul Martin Solveig și DJ-ul olandez Quintino, care a închis festivalul pe mainstage. A patra zi a festivalului s-a încheiat cu o ceremonie emoționantă și cu un foc de artificii impresionant.Unul dintre cei mai așteptați artiști la UNTOLD 2021, o altă premieră pentru un festival din România, a fost revelația curentului underground techno, Charlotte de Witte, care a ajuns la scena Galaxy. Artista din Belgia a marcat închiderea festivalului la casa techno a festivalului. Tot aici au făcut magie Tale of Us, Amelie Lens și Colyn. Britanicii de la Rudimental, DUB FX & Woodnote, dar și artiști români au pregătit pentru fanii ajunși la scena ALCHEMY show-uri live spectaculoase. Pe toate celelalte scene au urcat alți peste 40 de artiști.În 2022 acest ținut magic, numit UNTOLD își va deschide din nou porțile pentru cei care vor sa-i descoperiti secretele.