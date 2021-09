Untold 2021: Cum a fost în prima zi la festivalul care vrea să arate că evenimentele mari se pot organiza în pandemie

Parteneriat media

Tujamo și DJ Snake au dezghețat atmosfera la Cluj Arena

Măsurile de siguranță au fost implementate, dar nu toți au purtat mască

Parcul Central, Cluj Arena și Sala Polivalentă au fost invadate de mii de tineri care au venit la prima zi de Untold. Cel mai mare festival de muzică din România are loc în perioada 9-12 septembrie și anul acesta organizatorii au pregătit o ediție specială. E o revenire la normalitate, din toate punctele de vedere, deși suntem în continuare într-o pandemie globală.Line-up-ul e la nivelul edițiilor anterioare, perimetrul festivalului e neschimbat, organizatorii nu au făcut compromisuri. Asta a fost poziția lor de la începutul pandemiei. O versiune light nu a fost niciodată în discuție.Toate eforturile s-au dovedit eficiente, a șasea ediție Untold a început aseară într-o atmosferă aproape identică cu anii anteriori. Aproape identică, pentru că măsurile de siguranță nu puteau fi evitate.Purtarea măștii pe tot parcursul festivalului a fost un subiect controversat în online. Accesul în festival se face doar pe baza certificatului european COVID-19 sau prin testare în centre autorizate. Deci porțile festivalului nu au fost deschise tuturor.A fost o soluție radicală dar necesară în contextul pandemiei de COVID-19. În afară de aceste două schimbări, Untold 2021 a început cu același nivel de entuziasm și interes din partea publicului.Primul mare artist străin care a cântat pe mainstage a fost Tyga, un rapper american cunoscut pentru hit-urile „Taste”, care are peste un miliard de vizualizări pe YouTube, și „Dip”.Prestația lui a fost satisfăcătoare, nimic memorabil. A fost destul de plat, nu a reușit să aibă un efect deosebit asupra publicului. Din fericire, după o scurtă pauză a intrat la pupitru DJ-ul german Tujamo.Scena de la Cluj Arena e dedicată DJ-ilor, în special după ce se lasă seara, ei sunt cei care întrețin atmosfera. Tujamo și în special DJ Snake, unul dintre cei mai apreciați DJ din prezent, au băgat hit-uri după hit-uri până când toți oamenii au uitat de vremea destul de friguroasă de afară și s-au apucat de țopăit în stânga și în dreapta.La scena Galaxy, care e situată în interiorul Sălii Polivalente, Pan Pot și rusoaica Nina Kraviz au mixat până au umplut și tribunele. De fapt, la mai toate scenele era un număr destul de mare de oameni. Mult mai mult decât anticipasem.În vremurile bune, Cluj Arena era neîncăpătoare. Anul ăsta nu s-a pus problema, erau destule locuri libere, dar la sol era plin. Chiar și pe cărările din Parcul Central era un flux constant de oameni.E plin internetul de poze cu publicul din prima zi de Untold. Da, marea majoritatea au optat pentru o distracție fără mască, deși este obligatorie. Chiar și în interiorul Sălii Polivalente, unde ai un acoperiș deasupra capului, deși acolo s-a respectat distanțarea socială pe ringul de dans.Dar asta nu înseamnă că nu au existat măsuri sporite de siguranță. Am rămas surprins de numărul mare de jandarmi și polițiști prezenți în incinta festivalului. Nu stăteai cot la cot cu ei pe ringul de dans, dar în Parcul Central, la intrare, zona de Food Court și în zonele de acces de la scene era plin de ei. Ceea ce m-a făcut să mă simt mult mai în siguranță decât credeam.În cazul în care nu purtai mască, nu îți aruncau nici măcar o privire amenințătoare, deci nu erau acolo să-ți strice cheful. Autoritățile au înțeles că oamenii au venit să se distreze și că procesul de triaj a fost suficient pentru siguranța participanților. E o veste care cu siguranță va atrage un număr și mai mare de oameni spre Untold.Nu e exclus să vedem Cluj Arena plină de oameni și în 2021. Festivalul abia a început, mai e timp suficient. Oricum, totul e în regulă, o zice chiar și primarul Emil Boc.