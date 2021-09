Cum se va desfășura primul festival din România unde accesul se face pe baza certificatului digital european COVID-19, iar spectatorii vor purta mască. Interviu cu Edy Chereji, Untold

Parteneriat media

Ajuns la ediția cu numărul șase, festivalul Untold din Cluj-Napoca adună în fiecare an cei mai importanți DJ comerciali din lume. Anul acesta, pe scenele de la Cluj Arena și Sala Polivalentă, vor urca DJ ca David Guetta, DJ Snake, Afrojack, Martin Garrix, Nina Kravitz sau Paul Kalkbrenner.Sunt așteptați zeci de mii de participanți, ceea ce ridică niște semne de întrebare. Suntem în continuare într-o pandemie, avem o rată de vaccinare de doar 31% la nivelul țării , iar scenariile apocaliptice cu varianta Delta s-ar putea transforma în realitate odată cu venirea sezonului rece.În contextul actual, un eveniment de o asemenea magnitudine pare mai puțin atractiv. Dar organizatorii asigură că Untold va fi cel mai sigur loc public din România . Au pregătit o serie de măsuri de siguranță, de la posibilități de acces care minimalizează tentativele de fraudă până la obligativitatea purtării unei măști pe tot parcursul festivalului.Înainte să înceapă distracția, l-am sunat pe Edy Chereji, Head of Marketing and Communication la Untold, să vorbim despre organizarea unui festival de asemenea amploare în contextul pandemiei, dificultățile care au apărut din cauza restricțiilor de călătorie și implementarea regulilor controversate, cum ar fi purtatul măștii în aer liber.Edy Chereji, Head of Marketing and Communication la Untold. FOTO via FacebookE o perioadă extraordinar de frumoasă, mai ales după doi ani de pauză. Ne-am revăzut cu toții, întreaga echipă, continuăm pregătirile pe care le-am început de la distanță. Am spus-o de mai multe ori că sunt implicați mii de oameni în organizare.La Cluj estimăm că sunt aproximativ 12 mii de oameni care lucrează la festival. E o atmosferă foarte frumoasă. De-abia așteptăm să ne reîntâlnim și cu fanii.Da, normal că există, în fiecare an există interes din partea străinilor, cu atât mai mult în acest an. Untold e printre singurele festivaluri care vor avea loc în Europa. Și e de departe festivalul cu cel mai atractiv line-up din Uniunea Europeană. Ne așteptăm la participanți din aproximativ o sută de țări.Suntem în permanentă legătură cu industria, fie că e vorba de cea de la noi sau din afară. Împreună cu colegii din industrie am încercat să facem totul posibil să ajungem în momentul de față, să putem organiza evenimentele.Am reușit să convingem autoritățile să ne acorde încrederea pe care ne-o doream. Suntem în legătură și cu organizatorii din alte țări. Ne-am bucurat când am văzut că în alte țări s-au făcut evenimente test dar ne-am întristat când am văzut că organizatorii nu au reușit să pregătească totul astfel încât să-și poată organiza evenimentele în această vară.Contextul pe care-l cunoaștem cu toții a creat niște provocări dar am reușit să trecem peste ele. Avem un line-up foarte generos în acest an. Cel mai important lucru e că artiștii și-au dorit să ajungă la Untold.Cei care erau confirmați în 2020 au găsit soluții să ajungă în acest an. Au fost și situații în care unii artiști nu au turnee în Europa. Oricâte provocări ar fi fost am reușit să trecem peste ele. Asta e important. Va fi un festival fără compromisuri, la amploarea edițiilor precedente.Da, ăsta e și motivul pentru care avem foarte mulți artiști români în line-up. Artiști cunoscuți, cum ar fi Delia sau Smiley, dar și mai underground. Estimăm că vor fi în jur de 60 de artiști români din toate genurile muzicale prezenți pe scenele festivalului.Dar dincolo de artiști e important de menționat și partea de producție. Sunt implicați mii de români care lucrează la Untold. Fie că vorbim de tehnicieni sau cei care se ocupă de securitate.Orice formă de competiție e benefică, dar cred că trebuie să ne uităm la lucruri așa cum sunt ele. Deocamdată singura competiție pentru Untold e la nivel internațional. Sunt festivaluri pe care noi le considerăm ca fiind un punct de inspirație.Aici mă refer la evenimente precum Tomorrowland, Cochella sau Sziget, festivaluri care au demonstrat, au o tradiție. Pot fi comparate cu Untold din punct de vedere al artiștilor, numărul de participanți. Să nu uităm că Untold a fost clasat în 2019 pe locul 8 într-un top mondial realizat de DJMag.Deci da, competiția este bună dar pentru noi competiția înseamnă evenimentele mari din străinătate.Pentru că e singura modalitate prin care noi ne putem asigura că sunt eliminate orice tentative de fraudă. Acest certificat limitează orice încercare de fraudare a sistemului.Noi ne-am luat un angajament atunci când am anunțat că vom face din Untold cel mai sigur eveniment posibil. Nu aveam cum să nu-l respectăm. De aceea am luat măsuri suplimentare față de ceea ce legislația în vigoare ne impune în acest moment.Untold e primul eveniment la care se folosește acest certificat european COVID. Accesul se poate face și de cei care își fac un test rapid. Avem 28 de centre de testare în toată România, nu doar la Cluj.Lucrurile stau în felul următor. Noi ca organizatori avem obligația de a permite accesul la intrarea în festival doar persoanelor care poartă mască. În cazul în care nu au mască, vom avea pregătite măști, să le putem oferi la intrare.Mai apoi, în tot perimetrul festivalului vom avea mesaje prin care vom îndruma oamenii să poarte această mască. Bineînțeles că mai departe fiecare individ e responsabil. El decide în privința felului în care utilizează mască. Noi avem în jur de 80% dintre participanți vaccinați sau trecuți prin boală.Deci cred că aceste persoane vor veni cu o oarecare dorință și încredere că sunt în siguranță. Fiind un spațiu deschis, iar masca nu mai e obligatorie nicăieri în spațiu deschis, probabil unii oameni vor decide să nu o poarte.Dar noi avem datoria să le comunicăm ce impune legea în această perioadă.Va fi implementată la sânge, doar că noi nu suntem o autoritate care să poată veghea aplicarea legii. Noi ca organizator privat avem obligația de a comunica, de a pune la dispoziție măști.Nu există o astfel de prevedere de care să am cunoștință. Dar cred că această întrebare trebuie adresată autorităților. Jandarmeriei și așa mai departe, cei care sunt în măsură să aplice legea.Va depăși orice fel de atmosferă de la edițiile anterioare. Există o așteptare, o energie acumulată în ultimii doi ani. Chiar dacă vor fi mici impedimente, că se poartă mască sau că se va comunica acest lucru, cred că oamenii vor savura festivalul din toate punctele de vedere.Până la urmă nu e altceva decât o dovadă că ne putem întoarce la o normalitate raportată la anul 2021. Probabil că ne vom duce viața încă câțiva ani în acest context. De aceea e important să ne bucurăm de fiecare moment cu adevărat.Să nu stăm într-o permanentă nemulțumire. Vreau să profit de ocazie și să le mulțumesc de pe acum tuturor celor care vor veni la festival, pentru faptul că vor fi înțelegători. Da, e un an special, un context diferit, apelăm la răbdarea și înțelegerea lor.Untold ar putea să devină un exemplu în toată lumea prin care să arătăm că evenimentele se pot organiza în condiții de maximă siguranță. Părerea mea e că nu ar trebui să refuzăm să trăim.