Investițiile - o soluție indiferent de contextul economic, vârstă sau buget

O inițiativă a Băncii Comerciale Române​

În contextul actual, când vine vorba despre finanțe, mai toată lumea vorbește despre economii și cât de utile pot fi, dar și despre gestionarea veniturilor și cheltuielilor într-o manieră eficientă, ținând cont de condițiile dificile cu care mulți se confruntă. Foarte puțin se discută însă despre investiții.





Asta și pentru că, majoritatea oamenilor consideră că pentru a lua în calcul investirea trebuie să ai la dispoziție sume semnificative de bani și, de ce nu, un surplus cu care nu ai neapărat ce face. Lucrurile nu stau însă chiar așa. Vechile idei și reguli referitoare la investire s-au schimbat foarte mult în ultimii ani.





Dacă, pe vremuri, accesul la instrumentele de investiții era unul limitat, iar acestea se adresau în principal oamenilor de afaceri sau specialiștilor în finanțe, cu o experiență serioasă în spate, acum oricine are posibilitatea de a investi. Nu contează ce vârstă ai, nu contează că ai 100 sau 1000 de lei la dispoziție, poți investi oricât și într-o varietate de produse financiare. Nu mai există nici măcar limitări naționale, pentru că investițiile se fac la nivel global, oricine putând accesa active, de oriunde.





Instrumente de investire





Dar, mai întâi să trecem în revistă tipurile de instrumente de investire. Cele două clase principale de active sunt acțiunile și obligațiunile. Acțiunile sunt, practic, drepturi de proprietate într-o afacere, în timp ce obligațiunile sunt împrumuturi care se acordă statului sau mediului privat. În funcție de accesibilitatea regională, putem vorbi despre piața locală și piața internațională.

Dacă ne referim la vehicule pe care le poți accesa atunci când vrei să investești avem, pe de o parte sunt acțiunile sau obligațiunile, ce pot fi accesate direct, fiind tranzacționate la bursă sau pe piață, iar pe de altă parte, fondurile de investiții. Acestea reunesc mai multe tipuri de acțiuni și/sau obligațiuni și oferă participanților acces la un portofoliu diversificat.





Chiar și atunci când vorbim despre aceste variante mai complexe, sumele necesare pentru a investi nu trebuie să fie foarte mari. Oferta pe care o ai la dispoziție este una variată și, cu toate că lucrurile pot părea abstracte la prima vedere, este de ajuns să te informezi un pic pentru a afla care este varianta optimă pentru tine. Acesta este rolul băncilor și specialiștilor în finanțe, să-ți prezinte opțiunile și să găsiți produsele ideale în funcție de banii pe care îi ai la dispoziție.





Daca achizitionarea unei actiuni sau a unei obligatiuni te expune la afacerile si bonitatea unui singur emitent, o modalitate de a evita sa-ti pui toate ouale in acelasi cos este sa investesti intr-un portofoliu de actiuni si/sau obligatiuni. Acest lucru este foarte simplu investind intr-un fond mutual. Fondurile mutuale au au aparut tocmai din nevoia de a aduna sume mai mari necesare pentru investiții semnificative, prin reunirea mai multor investitori mai mici, ce contribuie fiecare cu câte puțin. Suma astfel obținută este mai apoi investită într-o serie variată de instrumente financiare.





Una dintre principalele caracteristici ale fondurilor mutuale este diversificarea, aceasta fiind chiar o obligație legală în construcția unui fond mutual.





Odată cu diversificarea vine și reducerea riscului, pentru că nu toate companiile vor evolua la fel și este puțin probabil să apară scăderi în același timp, pe toate planurile. Este un mit faptul ca fondurile mutuale sunt mai riscante decat actiunile sau obligatiunile individuale. Ele comporta riscul indirect al instrumentelor in care investesti, dar adauga beneficiul diversificarii: un fond de actiuni e la fel de riscant ca actiunile in care investeste (si mai putin riscant decat fiecare in parte) si evident mai riscant decat un fond de obligatiuni, care e mai putin riscant decat fiecare obligatiune in care investeste, etc.





Anumite fonduri mutuale pot acoperi si structuri mai complexe de investitii, combinand mai multe tipuri de instrumente, emitenti din mai multe tari, din mai multe sectoare economice, etc. Fiind compuse din mai multe tipuri de acțiuni și/sau obligațiuni, acestea oferă acces la investitii pe care în alt context ar fi complicat si costisitor sa le realizezi.









Un alt avantaj al fondurilor mutale este că, aceia care doresc, își pot retrage banii atunci când au nevoie, fiind suficientă o cerere de răscumpărare, ce poate fi onorată în termene scurte de până la 2-3 zile. Singura condiție este ca instrumentele în care investesc fondurile mutuale să aibă o lichiditate bună, lucru care este constant monitorizat de catre administratorii de fond.





Investițiile în contextul actual





Este posibil să te întrebi dacă acesta este un moment bun pentru a investi. Ei bine, este un moment la fel de bun ca oricare altul, dacă ai la dispoziție resurse financiare de care nu ai nevoie în perioada următoare. Există, desigur, mai multe lucruri de care să ții cont și este indicat să apelezi la sfaturile profesioniștilor înainte de a lua o decizie.





În primul rând, atunci când investești, fii pregătit să o faci pe termen lung. Piața evoluează în așa fel încât pentru a câștiga și a minimiza riscurile trebuie să ai o viziune bine pusă la punct și un plan pe care să-l urmezi și de care să te ții. Fluctuații vor exista întotdeauna, existând momente de criză precum cel prin care trecem acum, însă istoria ne spune că piețele își revin mereu. Trebuie doar să treacă suficient timp.





Nu contează că ești tânăr și nu ai neapărat niște venituri sau experiență semnificative, pentru că ai nenumărate surse de informare la dispoziție, multe dezvoltându-se cu atât mai mult în această perioadă a amplificării și dezvoltării în domeniul digital. Este important să investești cât mai devreme, pentru că investești pentru viitorul tău, iar efortul pe care îl faci acum îți va aduce beneficii pe termen lung. În plus, s-ar putea să-ți descoperi chiar o pasiune pentru genul acesta de activitate financiară și să poți da mai departe informația apoi, ajutându-i și pe alții să afle despre beneficiile investirii.





Dacă ai la dispoziție sume mai mari, ia lucrurile pas cu pas și nu investi toți banii în același moment sau în același instrument. Cu cât investești mai des și mai variat, cu atât îți crești șansele de câștig, eficientizând randamentul pe termen lung. Principiul diversificării se aplică și în alegerea instrumentelor. Că optezi pentru acțiuni la bursă sau titluri de stat, pentru piața locală sau piețe specifice internaționale, este important să nu îți canalizezi toată atenția și resursele către o singură zonă.





Desigur, trebuie să ții cont de conjunctură atunci când iei decizia de investire și să știi foarte clar care este scopul respectivei investiții. Poate fi vorba de banii pentru pensie, pentru educația copiilor sau pentru o vacanță exotică la care ai visat dintotdeauna. În funcție de asta îți poți stabili și un orizont de timp potrivit și poți crea un plan personalizat, pe care să îl urmezi într-o manieră disciplinată. Trebuie să adopți atitudinea unui părinte responsabil și nu a unui copil răsfățat atunci când vine vorba despre banii tăi, indiferent de vârsta pe care o ai.





Același lucru este valabil și în cazul în care ai investit deja cu ceva timp în urmă și ai obținut anumite câștiguri, iar acum iei în calcul opțiunea dezinvestirii, din cauza volatilității contextului actual. Trebuie să lași la o parte emoțiile și temerile și să privești situația într-o manieră calmă și rațională. Sigur că ții la banii tăi, pentru că aceștia sunt concretizarea muncii pe care o depui și, deci, a timpului, ce este resursa ta cea mai importantă. Însă ține întotdeauna în minte planul inițial și faptul că ai investit pentru tine și scopurile tale, iar banii au nevoie de timp pentru a lucra și a da roade.





Așadar, atunci când vine vorba de gestionarea finanțelor proprii, ține cont și de posibilitatea de suplimentare a veniturilor prin intermediul investirii. Și reține că nu este vorba despre un sprint, ci de un maraton, iar beneficiile, deși necesită mai mult timp pentru a se concretiza, pot fi semnificative.





Mult succes!



Acest material face parte din seria de articole "#UnSfatpeZi. Soluții pentru azi și sfaturi pentru mâine", susținută de Banca Comercială Română, în contextul pandemiei COVID-19. Pentru mai multe sfaturi, intrați pe Acest material face parte din seria de articoleSoluții pentru azi și sfaturi pentru mâine", susținută de Banca Comercială Română, în contextul pandemiei COVID-19. Pentru mai multe sfaturi, intrați pe www.scoaladebani.ro/unsfatpezi