Cum să-ți petreci Paștele acasă, cu un buget redus

Urmează niște sărbători de Paște complet atipice. Dacă în mod normal vorbim despre adunarea în jurul mesei alături de familie și de oamenii dragi, de data aceasta, cei mai mulți dintre noi vom rămâne acasă și vom sărbători în număr mult mai restrâns. Asta nu înseamnă că nu ne putem bucura de această ocazie și nu putem profita de cele câteva zile libere pentru a ne relaxa și lua o pauză de la toate.

Anul acesta însă, situația este una complet diferită, iar contextul actual ne dă ocazia să conștientizăm că lucrurile se pot face și altfel. Multe persoane sunt afectate de criza în care ne aflăm și poate și-au pierdut parțial sau chiar total veniturile. Altele vor să fie prevăzătoare și pregătite pentru cazul în care acest lucru li s-ar putea întâmpla. Dar, chiar și în cazul în care nu te numeri printre acestea, cel mai bine este să fii cumpătat în gestionarea resurselor. Oricare ar fi situația, este important ca atunci când facem planurile pentru aceste sărbători să cheltuim cu moderație.

Mulți dintre noi am realizat în această perioadă că putem trăi cu mult mai puțin decât ne obișnuiserăm sau credeam că avem nevoie. Putem să ne facem și singuri cafeaua, în loc să ne cumpărăm zilnic de la cafeneaua din colț, putem găti în loc să ieșim la restaurant, putem vedea un film online în loc să mergem la cinema. Iar dacă tot am ajuns în acest punct, de ce să nu profităm și să aplicăm aceste principii în continuare?

Planifică inteligent. Mulți dintre noi vom fi acasă, fie singuri, fie în cuplu sau în familie restrânsă. Așa că atunci când facem calculele pentru meniul de Paște, este bine să ținem cont de acest lucru. Cel mai bine este să gătești mai puțin, având în vedere că nu vei avea invitați și nici nu vei trimite pachete către familie. Vopsește doar câte ouă roșii ai nevoie, pentru că oricum este vorba despre un gest simbolic. Nu găti o oală imensă de ciorbă, dacă nu ai cu cine să o împarți. Pregătește sau cumpără doar unul sau doi cozonaci, pentru că nu ai nevoie de mai mult.

Cumpără eficient. De multe ori, când facem cumpărături, suntem tentați să luăm mai mult decât este necesar. Mai ales în zilele acestea, când nu avem parte de foarte multe extravaganțe, am putea fi tentați să ne facem tot felul de cadouri de care nu avem neapărat nevoie. Cutia aceea cu bomboane de ciocolată arată foarte bine, dar vei avea alte dulciuri oricum, așa că mai bine renunță la ea. Ca să fii sigur că nu depășești bugetul alocat și nu cheltuiești aiurea, fă o listă cu lucrurile care chiar îți trebuie. În felul acesta, te vei ține de planul făcut și nu vei irosi resurse.

Adaptează meniul. În cazul reuniunilor mari, este nevoie să mulțumești pe toată lumea. Așa că de multe ori, ajungeam să ne trezim cu mese pline cu prea multe preparate, care mai apoi rămân prin frigidere și uneori ajung să se strice. Anul acesta poți găti exact ce îți place. Poți face doar o friptură de miel, sau o ciorbă, sau drob. Nu trebuie să ai neapărat și pască, și prăjituri, un singur desert este suficient, ca să nu mai zicem și sănătos. Poate că ți-ai dorit întotdeauna un meniul alternativ, dar, pentru ca familia să fie fericită, te-ai conformat și ai mâncat lucrurile tradiționale. De data asta poți mânca pizza, dacă de asta ai poftă.

Nu exagera cu alcoolul. Dacă tot nu mergi în vizite în care trebuie să duci cadou o sticlă de băutură gazdei și nici nu faci petreceri mari în familie, atunci nu e nevoie să cumperi multe băuturi. Alege un vin bun, pe care poate îl ai deja în casă și îl păstrai pentru o ocazie specială și, eventual, niște sucuri naturale. Vei cheltui mai puțin și nici nu îți vei pune ficatul la încercare.

Personalizează cadourile. Cadourile clasice nu sunt o soluție optimă anul acesta, însă poți compensa cu daruri personalizate. În cazul în care stai acasă cu copiii, petreceți timp împreună și distrați-vă realizând decorațiuni de Paște. Găsești numeroase tutoriale online și poți improviza cu ce ai prin casă pentru a crea tot feluri de lucruri drăguțe. Un castron banal poate fi vopsit și decorat cu iarbă pentru a fi suport de ouă, poți construi din carton și hârtie niște iepurași care să orneze masa. Iar timpul petrecut cu cei mici va fi mai important decât încă o jucărie în plus.

Iar când vine vorba despre familie și cei dragi, nu trebuie să fim triști, pentru că nu suntem în același loc de sărbători. Avem la dispoziție numeroase metode de a fi aproape, chiar și la distanță. Puteți să îi sunați pe cei dragi, puteți să vă vedeți folosind aplicațiile ce videocall, puteți să vă faceți urări și să vă încurajați, sau chiar să luați masa împreună, virtual. Important este că puteți conta unii pe alții chiar și la distanță.





Sărbători cu bine!

