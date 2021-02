Risc mare de avalanşe în Munţii Făgăraş, Bucegi și Călimani

Vremea se va încălzi accentuat, ceea ce va duce la umezirea și îngreunarea stratului de zăpadă, crescând riscul de apariție a unor avalanșe spontane, scrie Mediafax.Temperaturile maxime diurne vor deveni pozitive în cursul zilei de luni chiar și la altitudini de peste 1800-2000 de metri, iar sub acțiunea temperaturii și parțial a insolației, stratul de zăpadă proaspătă poate aluneca pe pantele suficient de înclinate, împreună cu straturile subiacente mai instabile depuse în ultimele zile, în special pe versanții nordici.La altitudini mai mici de 1800 de metri în Munţii Făgăraş, încălzirea vremii va determina umezirea și îngreunarea stratului de zăpadă. Acesta este în general stabilizat, dar pe versanții nordici stratul de zăpadă proaspătă este mai însemnat și poate aluneca peste stratul vechi, pe pantele mai înclinate, atât la supraîncărcări cât și spontan, ducând la declanșarea avalanșelor de dimensiuni medii și izolat mari.Avertizarea meteorologilor vizează și Munții Bucegi, unde la altitudini mai mici de 1800 de metri, stratul de zăpadă este în general stabilizat dar, ca urmare a încălzirii accentuate, acesta se va umezi puternic. Pe pantele mai înclinate, atât spontan cât și la supraîncărcări, se pot declanșa avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari în zonele cu depozite însemnate.În masivul Călimani stratul este consistent, îndeosebi pe versanții nordici și estici. Încălzirea accentuată a vremii va duce la umezirea și îngreunarea stratului de zăpadă, crescând riscul de apariție a unor avalanșe spontane, îndeosebi la orele prânzului pe versanții însoriți. Temperaturile maxime diurne vor deveni exclusiv pozitive în cursul zilei de luni (22. februarie), iar sub acțiunea temperaturii și parțial a insolației, stratul de zăpadă proaspătă poate aluneca pe pantele suficient de înclinate, împreună cu straturile subiacente mai instabile depuse în ultimele zile.La altitudini mai mici de 1800 de metri, stratul de zăpadă este în general stabilizat dar, ca urmare a încălzirii accentuate, acesta se va umezi puternic. Pe pantele mai înclinate, atât spontan cât și la supraîncărcări, se pot declanșa avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari în zonele cu depozite însemnate.În Munții Rodnei, Parâng-Șureanu, Țarcu-Godeanu și Vlădeasa riscul de avalanșe este însemnat, de gradul 3 din 5.Conform meteorologilor, zăpada măsoară 227 centimetri la Bâlea-Lac, 157 centimetri la Vf. Țarcu, 73 centimetri la Sinaia, 124 centimetri la Vf. Călimani, și 71 centimetri la Semenic.De sâmbătă până luni, vremea va deveni frumoasă și se va încălzi accentuat. Cerul va fi variabil, mai mult senin în cursul nopților. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări temporare în cursul nopții care urmează. Minimele așteptate la munte, la altitudini mai mari de 1800 metri, sunt între -9 și -6 de grade, iar sub 1.800 de metri de la -6 la -3 grade.