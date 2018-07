UPDATE VIDEO Oradea: Patru surori, lovite pe trotuar de o mașină care circula cu viteză, trei dintre ele sunt rănite grav. Ele au un frate aflat în comă de un an, tot din cauza unui accident

Medicii au fost nevoiți să-i amputeze gamba stângă uneia dintre ele, potrivit Digi 24. Fetele mai au un frate, tot victimă a unui accident rutier, aflat în comă de aproape un an. Accidentul a avut loc în fața sediului Poliției Rutiere.„Cea mai mică dintre surori a suferit un traumatism cranian și toracic, escoriații, va fi internată pentru supraveghere la Spitalul Municipal. A treia a suferit o amputație traumatică la nivelul gambei stângi, a plecat cu elicopterul la Spitalul Județean din Timișoara, pentru a se încerca reimplantarea, dacă va fi posibil, și cea de-a patra, cu un traumatism cranian, fracturi ale oaselor craniului, fracturi costale multiple, va rămâne internată la Spitalul Județean, secția de neurochirurgie”, a declarat dr. Hadrian Borcea, șeful UPU-SMURD Oradea.Șofer de 20 de ani a mai avut în trecut permisul suspendat pentru viteză excesivă. Potrivit Agerpres, el are carnet de anul trecut.-----Purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor, Ioana Lascău, a declarat sâmbătă pentru Mediafax că cele patru victime erau din localitatea bihoreană Sălard.„În Oradea a avut loc un accident soldat cu 4 victime. Un bărbat de 20 de ani, în timp ce conducea un autoturism înmatriculat în Polonia pe o stradă din municipiu, nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum, iar astfel, pe un carosabil umed, a pierdut controlul direcției, autorismul a lovit o bordură și a pătruns pe trotuar, acroșând patru persoane din localitatea bihoreană Sălard. În urma accidentului, o tânără de 20 de ani și o minoră de 8 ani au ajuns sub autoturism și au suferit multiple leziuni, o altă fată de 12 ani a suferit leziuni grave și alta de 14 ani a suferit leziuni ușoare”, a spus Lascău.Victimele, toate surori, au primit îngrijiri medicale și au fost transportate la spital, polițiștii continuând cercetările în acest caz.