Inundatii in judetul Covasna; pompierii intervin in mai multe localitati pentru evacuarea apei din gospodarii

Pompierii intervin, marti seara, pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii din judetul Covasna afectate de inundatii. In zona ploua abundent, iar judetul este sub cod rosu de inundatii, pana miercuri dimineata la ora 6.00, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), in urma precipitatiilor abundente inregistrate in judetul Covasna, subunitatile de interventie ale Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta actioneaza pentru evacuarea apei din gospodariile populatiei din localitatile Floroaia, Bacel si Bradet.Pompierii militari din cadrul Detasamentului de pompieri Sfantu Gheorghe, impreuna cu echipe ale Sistemului de Gospodarire a Apelor, intervin cu trei motopompe pentru evacuarea apei din zona afectata a localitatii Bacel. De asemenea, Pichetul de pompieri Intorsura Buzaului intervine in localitatile Floroaia si Bradet pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii. "Situatia din teren este permanent monitorizata de echipaje de pompieri, personal din cadrul Comitetelor Locale pentru Situatii de Urgenta si echipaje ale SGA Covasna, iar daca situatia o va impune, vor suplimentate fortelele si mijloacele de interventie", anunta IGSU.La randul lor, reprezentantii ISU Covasna au anuntat ca pompierii intervin, la ora transmiterii acestei stiri, pentru evacuarea apei din mai multe subsoluri si anexe din Sfantu Gheorghe si Sita Buzaului. "Echipajele de interventie au reusit salvarea a peste 30 de ovine surprinse intr-un grajd afectat de inundatii. Alaturi de pompierii militari intervin si echipaje ale CLSU Sita Buzaului cu un buldoexcavator pentru indepartarea blocajelor survenite la un pod situat pe DN 10", au precizat reprezentantii ISU Covasna.Judetul Covasna se afla sub incidenta codului rosu de inundatii pe raul Buzau, pana miercuri dimineata, la ora 06:00. Ulterior, pana la ora 22.00, va fi cod portocaliu de inundatii locale.