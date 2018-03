Un barbat din Constanta a murit in urma unui incendiu care i-a cuprins locuinta

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, in jurul orei 3, pompierii Detasamentului Medgidia au fost solicitati sa intervina pemtru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din localitatea Dobromir Deal.In momentul in care echipajele de interventie au ajuns la fata locului incendiul se manifesta cu flacara si degajare mare de fum.Cand au reusit sa intre in locuinta, pompierii au gasit trupul unui barbat de aproximativ 60 de ani, carbonizat.De asemenea, locuinta acestuia, de 80 de metri patrati, a fost distrusa in totalitate.Reprezentantii ISU Dobrogea urmeaza sa stabileasca care a fost cauza izbucnirii incendiului.