Grav accident rutier in Petrosani: Sapte persoane, printre care si un copil de 5 ani, au fost ranite

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, pompierii au fost solicitati sa intervina, duminica dupa-amiaza, in cazul unui accident rutier."Accident rutier in municipiul Petrosani soldat cu mai multe persoane ranite, dintre care una grav si incarcerata. Pompierii Detasamentului Petrosani specializati in descarcerare si prim ajutor precum si echipaje SAJ au intervenit pentru salvarea a sapte persoane - o femeie, cinci barbati si un copil in varsta de 5 ani. Cei sapte se aflau in doua autoturisme care au intrat in coliziune. Cel mai grav ranit, un barbat, a fost incarcerat fiind eliberat din autoturism dupa interventia echipei de descarcerare. Toti ranitii, cu politraumatisme in urma accidentului rutier, au fost transportati constienti la UPU Petrosani, cu ambulantele", transmite ISU Hunedoara.Desi copilul nu prezenta traumatisme, a fost transportat la spital pentru investigatii suplimentare. Politistii incearca acum sa stabileasca exact cum a avut loc accidentul.