Alunecare de teren pe 250 de metri patrati la iesirea din municipiul Bistrita; mai multe echipaje intervin in zona

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud a anuntat, sambata, ca o alunecare de teren s-a produs la iesirea din municipiul Bistrita, in zona numita Dealul Jelnei.Alunecarea s-a produs pe o suprafata de aproximativ 250 de metri patrati, aproape de partea carosabila a unui drum judetean."Zona a fost balizata pentru semnalizare in vederea asigurarii sigurantei participantilor la trafic. Circulatia rutiera nu a fost blocata", au precizat reprezentantii CJSU.Potrivit acestora, mai multe echipaje intervin in zona, iar deocamdata nu s-a impus evacuarea imobilelor din apropiere.