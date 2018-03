Cod portocaliu de inundatii pe rauri din judetele Mehedinti si Dolj, pana sambata la ora 12:00

Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 9 martie, ora 17:30 - 10 martie, ora 12:00, pe raurile din bazinele hidrografice: Desnatui - bazin superior amonte ac. Fantanele, judetele Mehedinti si Dolj, se vor inregistra scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri cu depasiri ale Cotelor de Inundatie.Fenomenele se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare in bazinul hidrografic Terpezita.INHGA precizeaza ca in functie de evolutia fenomenelor hidrometeorologice va fi actualizata prognoza hidrologica.