Prahova: Jandarmi loviti cu bate dupa ce au prins doua persoane la furat de motorina

Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova, un echipaj de jandarmi aflat in misiune pe raza localitatii Ciorani a observat ca dintr-o cisterna de 20 de tone se sustragea produs petrolier.Langa cisterna in cauza se mai afla o autoutilitara incarcata cu mai multe canistre de diferite dimensiuni in care era transportat produsul petrolier cu miros specific de motorina.In momentul cei doi hoti au fost prinsi in flagrant, unul dintre ei a cerut prin statie ajutor, la fata locului venind patru indivizi inarmati cu bate care au lovit jandarmii si au provocat daune autoturismului cu care acestia se deplasau.Cei doi jandarmi raniti au fost dusi la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti.In urma incidentului, agresorii au parasit zona, informeaza sursa citata.Seful IJJ Prahova, Liviu Coman, a precizat ca, pana la acest moment, patru persoane implicate in conflict au fost duse la sectia de Politie.In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul infractiunilor de ultraj si furt calificat.