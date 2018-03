Arad: Un politist beat a lovit mortal cu masina un barbat care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni

Accidentul a avut loc in centrul municipiului Arad, pe trecerea de pietoni din fata unui liceu, unde un barbat de 68 de ani se angajase in traversarea strazii pe langa bicicleta.Conform martorilor, un autoturism s-a apropiat cu viteza si l-a surprins pe pieton, care a fost aruncat in aer pe o distanta de aproape 20 de metri.In urma impactului cu autoturismul si, ulterior, cu solul, victima a suferit rani foarte grave si a decedat dupa cateva minute.Purtatorul de cuvand al Politiei Judetene Arad, Lorena Radu, a declarat ca soferul, care este subofiter de politie, era sub influenta bauturilor alcoolice."Conducatorul auto a fost supus testarii cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost 0,85 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conform procedurii, s-a dispus recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei", a declarat sursa citata.Soferul are 34 de ani si este politist din 2012, el fiind in timpul liber in momentul producerii accidentului si la volanul unui autoturism privat.Politistul este cercetat penal pentru ucidere din culpa si conducere sub influenta alcoolului. Totodata, el este cercetat pe linie administrativa de catre superiori.