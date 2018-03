Iasi: Un barbat infectat cu HIV, care racola baieti de 8 - 12 ani pentru relatii sexuale si producerea de materiale pornografice, a fost retinut

Politistii Bragazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat o perchezitie la domiciliul unui barbat, de 33 ani, din municipiul Iasi, banuit de comiterea infractiunii de pornografie infantila."In cauza exista suspiciunea rezonabila ca, in cursul anului 2017, inculpatul Volosincu Gavril gestionand mai multe conturi si identitati virtuale in care a pretins ca are o varsta mai mica decat cea reala, a trimis si solicitat materiale pornografice cu caracter sexual explicit la mai multi minori cu varste cuprinse intre 8 si 12 ani", anunta anchetatorii.Potrivit acestora, in decembrie 2017, barbatul i-a propus unui minor in varsta de 11 ani sa intretina relatii sexuale."De asemenea, in cauza se retine ca actele de racolare sexuala savarsite atat asupra persoanei vatamate, cat si a altor minori, utilizatori ai retelelor de socializare, au fost savarsite de catre inculpat in deplina cunostinta a faptului ca este purtator al virusului HIV", mai anunta DIICOT.Barbatul a fost retinut si va fi prezentat Tribunalului Iasi cu propunere de arestare preventiva.