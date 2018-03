O femeie a murit intr-un incendiu care i-a cuprins locuinta, in comuna Borlesti din Neamt

Potrivit acestuia, in casa unde s-a produs incendiul se aflau doua persoane. Vecinii au sarit in ajutor si au reusit sa evacueze persoanele din imobil, insa una dintre ele s-a intoxicat cu fum si a suferit arsuri, decedand in ciuda manevrelor de resuscitare ale cadrelor medicale."La locul evenimentului s-au deplasat doua autospecialele de stingere si o ambulanta SMURD de prim ajutor din cadrul Detasamentului de pompieri Piatra Neamt. In locuinta au fost doua persoane surprinse de incendiu, care au fost evacuate de cetateni. La locul interventiei a fost solicitat si echipajul SMURD de terapie intensiva. Una dintre persoane era intoxicata si prezenta arsuri. Echipajul TIM a efectuat manevre de resuscitare, dar fara rezultat", a precizat Adrian Rotaru.