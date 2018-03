Incendiu la o vulcanizare din Galati

Actiunea pompierilor militari a fost ingreunata de faptul ca in incinta erau foarte multe cauciucuri, care au luat foc, un fum gros acoperind intreaga zona.Incendiul a fost localizat dupa doua ore, fara sa se extinda si la alte locatii. Traficul in zona a fost restrictionat pe toata perioada interventiei.Paznicul societatii a incercat sa scoata din bunuri si s-a ales cu arsuri pe maini si fata."Am intervenit pentru lichidarea unui incendiu care se manifesta pe aproximativ 400 de metri patrati. O persoana, paznicul, s-a ales cu arsuri de gradul unu si doi pe fata si membrele superioare si a fost preluat de un echipaj al ambulantei pentru a fi transportat la spital", a spus Eugen Chirita.Din primele cercetari, se pare ca incendiul a pornit de la un resou uitat in priza.