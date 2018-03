UPDATE Vrancea: Incendiul la locomotiva trenului in care se afla 300 de calatori a fost lichidat; traficul feroviar se desfasoara pe un singur fir

Pompierii din Buzau au reusit sa stinga incendiul izbucnit la locomotiva trenului in care se afla 300 de persoane, folosind extinctoarele din dotare, fara a se inregistra probleme.Pasagerii sunt in continuare in tren si asteapta decizia companiei cu privire la continuarea calatoriei. Primarul din localitatea Sihlea, judetul Vrancea, le-a propus sa-i transporte pe rand in Gara Sihlea, care se afla la un kilometru distanta.Nu se stie deocamdata daca CFR va trimite o alta locomotiva sau echipele companiei vor reusi remedierea defectiunii.Traficul in zona Garii Sihlea se desfasoara pe un singur fir.Pompierii au intervenit, vineri seara, in judetul Vrancea, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins locomotiva unui tren in care se afla aproximativ 300 de persoane.Mecanicul locomotivei a anuntat ca a observat fum iesind de la compartimentul motor, dar nu a existat posibilitatea de extindere, iar pasagerii nu au fost evacuati.