Un barbat recidivist, arestat ultima data pentru furt, a fost eliberat din greseala din arestul unei sectii din Capitala

Potrivit politistilor, barbatul de 49 de ani are mai multe spargeri la activ, atat in tara, cat si in strainatate, este recidivist, iar ultima data a fost arestat preventiv pentru furt calificat. El s-a impacat ulterior cu victima, asa cum permite noul Cod penal, astfel ca instanta a revocat mandatul de arestare, cu precizarea ca eliberarea barbatului poate fi facuta doar daca nu este condamnat sau arestat intr-o alta cauza.Barbatul fusese, insa, condamnat la 2 ani si 3 luni de inchisoare in decembrie anul trecut pentru condus fara permis si sub influenta alcoolului.Cu toate acestea, politistul de la Arest care a intocmit actele de punere in libertate nu a facut verificari, iar barbatul a fost eliberat in 2 februarie.Politia Capitalei informeaza, vineri, ca barbatul a fost prins si arestat in 28 februarie, iar politistul care nu a facut verificari va fi cercetat pentru neglijenta in serviciu.