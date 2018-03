Patru masini au fost implicate luni seara intr-un accident in lant in apropierea Pietei Victoriei din sensul de mers dinspre Aviatorilor, dupa ce o masina nu a franat suficient si a intrat in masinile din fata care se oprisera la semafor.O tanara care se afla in masina care a provocat accidentul a fost ranita usor, la fata locului sosind ambulanta si un echipaj al politiei.Se circula doar pe o singura banda.