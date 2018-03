Dolj: Doi copii de 13 si 16 ani, anchetati dupa ce au furat o masina care era descuiata si avea cheile in interior, abandonand-o ulterior

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Dolj, sambata un barbat de 37 de ani din Bailesti a sesizat Politia ca in timpul noptii i-a fost furat autoturismul parcat in fata locuintei.Politistii au stabilit ca masina fusese parcata in dreptul unui imobil de pe strada Progresului, de catre sotia barbatului respectiv. Femeia a uitat sa incuie masina si au uitat si cheile in interior. Dupa cateva ore, autoturismul a fost gasit in afara orasului, pe un drum de exploatare agricola, avand avarii minore.In urma anchetei, politistii au stabilit ca cei care au furat autoturismul sunt doi minori - unul de 13 ani, iar celalalt de 16 ani, ambii din Bailesti, care au abandonat scoala. Baiatul in varsta de 13 ani se sustrage cercetarilor, iar cel de 16 ani a fost dus la sediul Politiei pentru a fi audiat.