UPDATE Vaslui: Opt raniti intr-un accident in care au fost implicate doua masini; s-a activat Planul rosu de interventie

Conform surselor citate, in urma accidentului au fost ranite opt persoane, iar una dintre ele a ramas incarcerata. Este vorba despre un barbat care se afla in stop cardiorespirator, iar un echipaj SMURD face manevre de resuscitare la fata locului.Doua femei in varsta de 30 si 35 de ani au fost preluate de ambulantele de la Serviciul Judetean, iar alte cinci victime au fost luate de autospeciala de transport victime multiple. Cei cinci raniti sunt din Republica Moldova, iar printre ei se afla si doi copii, de 4 si de 7 ani. Cele sapte persoane au fost duse la Spitalul Judetean Vaslui pentru ingrijiri medicale.