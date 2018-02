Un barbat s-a aruncat de la etajul 10 al Spitalului de Urgenta din Baia Mare

"In urma impactului cu solul barbatul a decedat. Barbatul in varsta de 41 de ani, cu domiciliul in Baia Mare, prezenta leziuni incompatibile cu viata", a precizat oficialul citat, adaugand ca este posibil ca victima sa fi suferit anumite afectiuni psihice.Directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta, dr Vasile Pop, a spus ca barbatul s-ar fi aflat in vizita in unitatea medicala, precizand ca nu este tatal copilului care a murit vineri in timp ce era alaptat.O echipa de criminalisti din cadrul IPJ Maramures se afla la Spitalului Judetean de Urgenta pentru cercetari.