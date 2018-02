Traficul rutier pe DN 1 A Cheia-Brasov, complet oprit vineri noapte; soferii sunt sfatuiti sa foloseasca rute alternative

Centrul Infotrafic anunta ca circulatia rutiera va fi oprita pe ambele sensuri ale DN1A Cheia-Brasov, in noaptea de vineri spre sambata, intre miezul noptii si ora 5.00, pentru tractarea unui autocamion iesit in decor in cursul noptii trecute.Accidentul a avut loc in afara localitatii Cheia, la kilometrul 154+700 m, judetul Prahova.Pentru autovehiculele cu masa mai mica de 7,5 tone va fi folosit pentru deplasare DN 1 Brasov-Ploiesti, iar conducatorilor autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone li se recomanda deplasarea pe DN 10 Brasov-Buzau.