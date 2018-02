Constanta: Peste 20 de perchezitii pentru destructurarea unei grupari de proxenetism care actiona in strainatate

Potrivit Politiei Constanta, cu o zi in urma politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta si procurorii DIICOT Constanta au facut, in cadrul unei colaborari romano-cehe, 21 de perchezitii in Constanta, Medgidia, Cernavoda si Navodari, vizand destructurarea unui grup infractional specializat in infractiuni de proxenetism, comise in Cehia, Germania si Marea Britanii.In urma investigatiilor, anchetatorii au stabilit ca atat membrii grupului infractional, cat si femeile care practicau prostitutia ar fi transferat sute de mii euro din Cehia in Romania.la perchezitii au fost ridicate patru autoturisme de lux si 6.000 de euro, iar cincispreze persoane au fost duse la sediul DIICOT Constanta, pentru audieri, zece dintre acestea fiind retinute pentru 24 de ore pentru constituire a unui grup infractional organizat si proxenetism si urmand sa fie duse la Tribunalul Constanta cu propunere de arestare preventiva.In cadrul aceleiasi actiuni, s-au desfasurat simultan activitati de cercetare penala pe teritoriul Cehiei, fiind valorificate, in timp real, date puse la dispozitie prin Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala de autoritatile din Regatul Unit al Marii Britanii, Germania si Elvetia, adauga sursa citata.