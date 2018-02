Trafic ingreunat pe autostrada Sibiu-Orastie, din cauza a doua accidente in care trei persoane au fost ranite; un sofer este incarcerat

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Sibiu, doua accidente rutiere s-au produs pe autostrada Sibiu - Orastie, in dreptul localitatii Aciliu.Intr-unul dintre evenimente este implicata o platforma care transporta o masina si care s-a rasturnat, doua persoane fiind ranite, iar in cel de-al doilea in care au fost implicate o autoutilitara si doua autotrenuri, un sofer fiind incarcerat.La ora transmiterii acestei stiri, pompierii intervin pentru scoaterea din masina a soferului incarcerat.Traficul in zona accidentelor este ingreunat.