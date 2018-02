Conform acestora, soferul masinii a reusit sa iasa din autoturism si a primit ingrijiri medicale in ambulanta SABIF.Autoturismul a fost scufundat integral, au precizat reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov.Soferul a sustinut ca era singur in masina, insa scafandrii vor verifica totusi autoturismul cazut in Dambovita.