Doua persoane decedate intr-un accident produs la intrarea in municipiul Buzau, intre o autocisterna si un autoturism/ Bărbatul decedat în accidentul de pe DN 1 B era şeful postului de Jandarmi din Sărata Monteoru

Pompierii intervin in zona accidentului produs luni seara, pe DN 1B Buzau - Ploiesti, in dreptul localitatii buzoiene Lipia, dupa ce au constatat ca sunt scurgeri de combustibil, circulatia fiind in continuare blocata, potrivit news.ro.

Echipele din cadrul ISU Buzau au izolat zona si iau toate masurile ce se impun in astfel de situatii. Pompierii nu stiu deocamdata daca scurgerile de combustibil sunt din rezervoarele masinilor implicate in accident sau din incarcatura cisternei care transporta motorina si benzina. Zona este izolata iar traficul este blocat, coloane lungi de masini formandu-se in zona.

Intre timp, politistii au stabilit dinamica accidentului. Din primele date, soferul unui autoturism Dacia Logan, un tanar de 37 de ani, care venea din directia Mizil catre Buzau, ar fi intrat pe contrasens, unde s-a ciocnit cu un TIR care transporta tabla. Ulterior, TIR - ul a lovit o cisterna care circula din aceeasi directie cu Loganul, respectiv de la Mizil catre Buzau.

In urma impactului, soferul Loganului, un barbat de 37 de ani, a murit, iar soferul TIR-uluii a fost grav rainit, fiind transportat de urgenta la Spitalul Judetean Buzau. Traficul pe DN 1 B Buzau Ploiesti este in continuare blocat.



Barbatul decedat in accidentul de pe DN 1 B era seful postului de Jandarmi din Sarata Monteoru