Sibiu: Risc insemnat de avalansa si la inaltimi mai mici, in muntii Bucegi si Fagaras

Stratul de zapada a crescut in ultimele 24 de ore cu pana la sapte centimetri in masivele Bucegi si Fagaras. Astfel, cel mai mare strat de zapada, de 177 de centimetri, se inregistreaza la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, in Muntii Fagaras, in judetul Sibiu.Turistilor care doresc sa practice sporturile de iarna la Balea Lac li se recomanda sa ceara sfaturi de la salvamontistii din zona. Traseele montane sunt inchise in aceasta perioada.