Se circula in conditii de iarna in Suceava. Doua accidente cu patru victime s-au produs duminica dimineata

Pompierii din judetul Suceava au intervenit, duminica dimineata, la un accident produs pe raza localitatii Stroiesti, unde un autoturism a iesit in afara partii carosabile.Soferul a fost incarcerat, fiind scos de catre echipajele speciale si predat medicilor. El a suferit multiple traumatisme si a fost transportat la spital, fiind constient.Ulterior, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au fost chemati la un accident rutier produs la intrarea in localitatea Danila, dinspre Suceava.In accidentul in care doua masini s-au ciocnit sunt implicate trei persoane, doua dintre acestea fiind incarcerate.In judetul Suceava se circula in conditii de iarna, dar cauzele exacte ale accidentelor vor fi stabilite de catre politisti.