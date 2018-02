Drumul care leaga statiunea Sinaia de Cota 1400 a fost inchis, miercuri seara, in conditiile in care zona se afla sub avertizare de ninsori abundente, potrivit Agerpres."Urmare a avertizarii ANM de ninsori abundente, s-a procedat la inchiderea temporara a DC 134 - Cota 1400 Sinaia", informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu.Potrivit sursei citate, drumul este inchis de la Cabana Schiori.