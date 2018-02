Constanta: Zece masini, avariate de un autoturism condus de o femeie, care apoi s-a rasturnat peste alte doua vehicule

Zece masini au fost avariate in noaptea de luni spre marti, in municipiul Constanta, de o conducatoare auto care a lovit autoturismele parcate, iar la un moment dat masina condusa de aceasta s-a rasturnat peste alte doua autovehicule. De asemenea, in urma acestui impact, ea a lovit si un stalp de electricitate pe care l-a rupt. Femeia a fost gasita constienta de echipele de interventie si a primit ingrijiri medicale, potrivit news.ro.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina in noaptea de luni spre marti la un accident rutier petrecut in apropierea Garii din municipiul Constanta.

Echipele de interventie ajunse in zona au gasit o masina rasturnata peste alte doua masini parcate. La volanul autoturismului rasturnat se afla o femeie in varsta de 37 de ani, aceasta fiind constienta si cooperanta. Ea a primit ingrijiri de la cadrele medicale prezente la fata locului.

In urma accidentului, au fost avariate zece masini parcate si a fost rupt un stalp de electricitate.

Autoritatile continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs acest eveniment.