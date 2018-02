Arges: Un mort si sase raniti dupa ce un autoturism a lovit o caruta, pe DN 73

O persoana a murit si alte sase au fost ranite, fiind transporate la spital, in urma unui accident produs luni seara pe drumul national 73, in judetul Arges. Primele date de la fata locului arata ca in accident a fost implicat un autoturism care a lovit violent o caruta, potrivit news.ro.



Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Arges, accidentul a avut loc pe drumul national 73, in localitatea Schitu Golesti, unde o caruta in care se aflau cinci persoane si care se deplasa dinspre Pitesti catre Campulung a fost izbita violent de un autoturism care circula in acelasi sens si in care se aflau trei persoane.

In urma impactului, o femeie in varsta de 25 de ani aflata in caruta a murit pe loc, iar trei dintre pasagerii carutei si toate cele trei persoane aflate in autoturism au fost raniti.

Purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, a declarat ca toti cei sase raniti au fost preluati de ambulante pentru a fi transportati la spital. A opta persoana implicata in accident a refuzat transportul la spital, nesuferind leziuni, ci doar cateva zgarieturi si un atac de panica.